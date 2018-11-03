Самые яркие роли звезды кино и сериалов Марии Порошиной

Актрисе театра и кино Марии Порошиной, прославившейся благодаря ролям в популярных сериалах «Бригада» и «Всегда говори "всегда"», 1 ноября исполнилось 45 лет. Поздравляем актрису и многодетную маму, которая готовится к рождению четвертого ребенка, с юбилеем и скорым пополнением и предлагаем вспомнить ее яркие роли.