Забавная, непосредственная, женственная: самые яркие роли Юлии Меньшовой

Известной актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой на днях исполнилось 50 лет. «Ну вот теперь все! Точно! Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они заветные циферки — 50. Популярный в этом месяце флешмоб с фотографиями в старости из FaceApp я специально отложила до этого дня, чтобы заглянуть в будущее именно сегодня. Надо признаться, результат меня более чем устраивает. Именно такой стильной старушенцией я и хотела бы стать! Так что, радостно, на всех парах, двигаюсь по жизни дальше», — в свойственном ей шутливом и позитивном тоне в день своего юбилея написала в Сети именинница. Поздравляем Юлию Меньшову с 50-летием и предлагаем вспомнить ее самые яркие роли в кино.