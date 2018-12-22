Самые яркие и успешные роли голливудского секс-символа Брэда Питта

Одному из самых успешных актеров мира, голливудской звезде, секс-символу, экс-супругу актриса Дженнифер Энистон и Анджелины Джоли 18 декабря исполнилось 55 лет. Питт получил престижную премию «Золотой глобус» за роль второго плана в ленте «Двенадцать обезьян»и м «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства». Мы любим его за «Интервью с вампиром». «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Бойцовский клуб». «После прочтения сжечь» и многие другие картины. Поздравляем именинника с юбилеем и предлагаем вспомнить его самые яркие роли.