Своенравная, яркая, смелая и соблазнительная: лучшие роли Дарьи Мороз

Заслуженная артистка Российской Федерации и двукратный лауреат российской кинопремии «Ника» Дарья Мороз родилась в актерской семье и начала сниматься в кино, когда ей было всего три месяца. Она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного театра имени А. П. Чехова. Недавно Дарья оказалась в центре внимания широкой общественности после того, как сыграла очень эффектную роль в провокационном сериале своего экс-супруга, режиссера Константина Богомолова «Содержанки». Предлагаем вспомнить самые яркие роли актрисы в кино.