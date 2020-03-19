Женственная, ранимая, сильная и дерзкая: самые яркие роли звезды сериала «Закрытая школа» Агаты Муцениеце
В последнее время имя Агаты Муцениеце стало часто появляться в СМИ из-за ее развода со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным. Мы предлагаем отвлечься от перипетий личной жизни актрисы и вспомнить ее самые яркие роли почти за десять лет — от «Закрытой школы» до роли в новом сериале «Я знаю твои секреты-2».
Фото: starface
Видео: Анна Егорова
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