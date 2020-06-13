Самые яркие образы Андреевой, Мороз, Шпицы и других звезд на фестивале «Кинотавр»: фото

Из-за эпидемии коронавируса ежегодный фестиваль «Кинотавр» не был проведен этим летом в запланированные ранее даты. Надеемся, что в скором времени традиция собираться на черноморском побережье, чтобы наградить лучших представителей российской киноиндустрии, возобновиться, а пока предлагаем вспомнить самые яркие образы знаменитостей с красных дорожек фестиваля.