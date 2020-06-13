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Самые яркие образы Андреевой, Мороз, Шпицы и других звезд на фестивале «Кинотавр»: фото

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Паулина Андреева

Фото: Starface

Из-за эпидемии коронавируса ежегодный фестиваль «Кинотавр» не был проведен этим летом в запланированные ранее даты. Надеемся, что в скором времени традиция собираться на черноморском побережье, чтобы наградить лучших представителей российской киноиндустрии, возобновиться, а пока предлагаем вспомнить самые яркие образы знаменитостей с красных дорожек фестиваля.

Одни из самых ярких образов «Кинотавра» демонстрировала знойная красотка Паулина Андреева, выбирая довольно провокационные и при этом элегантные платья.

Федо Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Дарья Мороз призналась, что сидела на диете и активно приводила себя в идеальную форму, чтобы появиться на красной дорожке фестиваля в прозрачном мини-платье. В результате выглядела актриса очень эффектно!

Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Катерина Шпица всегда была одной из самых ярких знаменитостей на красных дорожках знаменитого кинофестиваля.

Фото: Александра Погиба / Passion.ru

Любовь Толкалина продемонстрировала длинные стройные ноги в сверкающем мини-платье.

Фото: Starface

Наталья Бардо за несколько лет проведения кинофестиваля успела зарекомендовать себя как одна из самых эффектных девушек мероприятия.

Фото: Starface

Больше ярких образов с красных дорожек важнейшего фестиваля в истории современного российского кинематографа «Кинотавр» — в нашей фотогалерее.

Фото: starface, globallookpress, Александра Погиба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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