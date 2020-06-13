Самые яркие образы Андреевой, Мороз, Шпицы и других звезд на фестивале «Кинотавр»: фото
Фото: Starface
Одни из самых ярких образов «Кинотавра» демонстрировала знойная красотка Паулина Андреева, выбирая довольно провокационные и при этом элегантные платья.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дарья Мороз призналась, что сидела на диете и активно приводила себя в идеальную форму, чтобы появиться на красной дорожке фестиваля в прозрачном мини-платье. В результате выглядела актриса очень эффектно!
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Катерина Шпица всегда была одной из самых ярких знаменитостей на красных дорожках знаменитого кинофестиваля.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru
Любовь Толкалина продемонстрировала длинные стройные ноги в сверкающем мини-платье.
Фото: Starface
Наталья Бардо за несколько лет проведения кинофестиваля успела зарекомендовать себя как одна из самых эффектных девушек мероприятия.
Фото: Starface
Больше ярких образов с красных дорожек важнейшего фестиваля в истории современного российского кинематографа «Кинотавр» — в нашей фотогалерее.
Фото: starface, globallookpress, Александра Погиба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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