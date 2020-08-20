Самые яркие образы Алсу, Гагариной, Топурии и других звезд на фестивале «Новая волна»
Фото: Александра Погиба / Passion.ru
Алсу является одной из самых ярких знаменитостей «Новой волны», из года в год демонстрируя эффектные образы. Певица отдает предпочтение в целом скромным нарядам с пикантными деталями и декором в виде сияющих блесток или страусиных перьев.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru
Полина Гагарина выбирает лаконичные, элегантные и соблазнительные наряды без лишних деталей и элементов декора, подчеркивающие ее точеную фигуру.
Фото: Евгений Смирнов / Passion.ru
Самые необычные образы на «Новой волне» демонстрирует известная своим нестандартным стидем в одежде солистка группы A'Studio Кети Топурия.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Подольская является поклонницей более консервативного стиля, наряжаясь в женственные платья классического кроя, позволяя себе дерзкие вольности в виде глубоких декольте и высоких разрезов.
Фото: Евгений Смирнов / Passion.ru
Светлана Лобода создает эффектные образы с яркими необычными деталями, подчеркивая свой имидж суперзвезды.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru
Больше ярких образов знаменитостей на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: starface, Евгений Смирнов, Александра Погиба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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