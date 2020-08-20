Самые яркие образы Алсу, Гагариной, Топурии и других звезд на фестивале «Новая волна»

Этим летом Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» был отменен из-за коронавируса. Мы, как и многие звезды и зрители, ждем следущего года, когда он должен состояться, а пока предлагаем вспомнить самые яркие образы знаменитостей с концертов популярного музыкального мероприятия.