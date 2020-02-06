Искренние эмоции, слезы, поцелуи и зажигательные выступления: самые яркие моменты за всю историю «Оскара»
Незадолго до вручения очередной премии «Оскар», которая считается одной из самых престижных в киноиндустрии, мы решили вспомнить яркие моменты, происходящие на церемонии почти за четверть века. Ведь часто смотреть на то, как эмоционально звезды получают награды, не менее интересно, чем на фильмы с их участием.
Фото: Getty
Видео: Анна Егорова
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