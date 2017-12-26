Что объединяет французских актеров в первую очередь, так это то, что все они невероятно обаятельные. Мы выбрали девять самых сексуальных и привлекательных из них.

Бенжамен Лаверн

Бенжамен Лаверн пока не слишком известен в мире, но на этого актера точно стоит обратить внимание. Недавно Бенжамен снялся в комедии «Праздничный переполох» режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано, прославившихся в России благодаря картине «1 + 1». В фильме Лаверн мастерски сыграл самовлюбленного и глуповатого жениха, который с таким азартом и рвением боролся за всеобщее внимание на собственной свадьбе, что в итоге растопил сердца даже тех, кого поначалу страшно раздражал. «Все-таки умеют эти французы жить красиво», — говорит один из героев комедии, когда Лаверн-жених в белоснежном костюме и с крыльями за спиной взмывает над гостями на воздушном шаре. Омар Си

Для Омара Си счастливым билетом стала роль в романтической комедии «1 + 1», за которую он получил самую престижную французскую кинонаграду «Сезар» в номинации «Лучшая мужская роль». Омар очаровал не только всех героев фильма и кинокритиков, но и женщин по всему миру. Обаятельный, непосредственный, бесстрашный, прекрасно смотрится в строгих костюмах и белоснежных рубашках, как отметила одна из героинь картины. Жан Дюжарден

Улыбка Жана Дюжардена заставляет биться женские сердца чаще, а талант и обаяние помогают ему получать все новые роли в картинах известных режиссеров. Звездным часом для Дюжардена стала работа в фильме Мишеля Хазанавичуса «Артист», за который он получил премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и номинацию на премию «Сезар». Гийом Кане

Красавец-мужчина, успешный актер, режиссер, супруг одной из самых сексуальных актрис Франции Марион Котийяр, профессиональный наездник, увлекающийся породистыми лошадьми... Гийом Кане начинал с ролей наивных юношей и героев-любовников, а в итоге доказал всем, что является серьезным актером и талантливым режиссером. За свой первый фильм «Как скажешь» Кане был номинирован на «Сезара» за лучшую дебютную работу, а спустя четыре года получил премию за лучшую режиссуру триллера «Не говори никому». Луи Гаррель

Сын знаменитого режиссера Филиппа Гарреля Луи снимается в кино с шести лет. Мечтой миллионов девушек Луи Гаррель стал, когда на экраны вышла эротическая драма «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи, в которой он сыграл дерзкого бунтаря с черными кудрями и без комплексов. В 23 года Луи получил премию «Сезар» за роль в фильме своего отца «Постоянные любовники» как самый многообещающий актер. Кроме того, этот красавчик пишет стихи и сочиняет музыку (за либретто к мюзиклу «Все песни только о любви» получил «Сезара» в номинации «Лучшая музыка к фильму»), а этим летом женился на французской супермодели Летиции Касте. Гаспар Ульель

Красавчик с голубыми глазами и эффектным шрамом на левой щеке Гаспар Ульель в восемнадцать лет удостоился номинации на премию «Сезар» за роль в картине Мишеля Блана «Целуй, кого хочешь». К своим 33 годам Ульель успел сняться с такими звездами французского кино, как Венсан Кассель, Марион Котийяр, Натали Бай, и сыграть легенду мира моды Ива Сен-Лорана в картине «Сен-Лоран. Стиль — это я» (номинация на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль). Кроме того, Гаспар регулярно снимается для глянцевых журналов и сотрудничает с моднымии брендами. Венсан Кассель

Венсан Кассель далек от образа классического красавца и героя-любовника, что не делает его менее притягательным и сексуальным. Многие долгие годы удивлялись, что одна из самых желанных женщин мира Моника Беллуччи нашла в этом страшноватом французе с длинным носом и чертами злодея. Сын известного французского актера Жан-Пьера Касселя Венсан начал карьеру в Нью-Йорке, потом вернулся во Францию и начал играть в театре Жана-Луи Барро. Прорыв в карьере Касселя случился после фильма Матье Кассовица «Ненависть», в котором он сыграл дерзкого плохого парня из гетто, получив за роль номинацию на «Сезар». Оливье Мартинес

Давно доказано, что Оливье Мартинес может гипнотизировать взглядом. Гипнозу уже поддались Кайли Миноуг, Мира Сорвино, Рози Хантингтон-Уайтли, Холли Берри, Жюльет Бинош и, по слухам, Анджелина Джоли. Премию «Сезар» Оливье получил за роль в фильме Бертрана Блие «Раз, два, три… замри!», а продемонстрировал себя во всей красе в эротических сценах в картине Эдриана Лайна «Неверная». Ален Делон