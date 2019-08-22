Самые яркие выступления Гагариной, Лободы, Брежневой и других звезд на конкурсе «Новая волна»

В Сочи с 24 по 29 августа в 18-й раз пройдет Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». За неделю в концертном зале New Wave Hall выступят Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Светлана Лобода, Анжелика Варум, Анна Нетребко, A'Studio и многие другие любимые миллионами слушателей артисты. Главной звездой церемонии закрытия станет британская поп-дива Рита Ора. За несколько дней до начала конкурса предлагаем вспомнить самые яркие выступления знаменитостей на «Новой волне» за прошлые годы.