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Стильная, дерзкая и эффектная: самые яркие выходы в свет супруги принца Гарри Меган Маркл

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Актрисе Меган Маркл, недавно ставшей супругой британского принца Гарри и получившей титул герцогини Сассекской, 4 августа исполнилось 37 лет. Меган стремительно обгоняет по популярности супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон, в том числе и благодаря своим стильным нарядам. Теперь британки и девушки по всему миру более пристально следят именно за ней и тем, в какой одежде она выходит в свет.

Недавно Меган Маркл обошла Кейт Миддлтон в модной битве на Уимблдоне. Герцогини появились на одном из матчей вдвоем, без супругов. При этом, по оценкам интернет-пользователей, Меган была одета лучше Кейт. По крайней мере, именно ее наряд — блузку в полоску и широкие брюки Ralph Lauren — искали многочисленные девушки в онлайн бутиках. А когда-то все стремились скупить вещи, в которых в свет выходила герцогиня Кэтрин...

В отличие от Кэтрин, предпочитающей более женственный и консервативный стиль, Меган одевается более интересно и смело. Маркл называет себя феминисткой и не раз выступала с заявлениями о равенстве мужчин и женщин, которые вдохновляют ее своими достижениями, харизмой, смелостью и красотой, а не тем, что способны только «стоять у плиты». Свои взгляды новоиспеченная герцогиня Сассекская подчеркивает в том числе с помощью одежды. Меган часто носит широкие брюки и мужские рубашки, а не платья, в которых обычно на публике появляется герцогиня Кэтрин. Если она и надевает платья. то — похожие на двубортные пиджаки или тренчи, строгие, стильные, необычные и лаконичные.

Для официальных мероприятий супруга принца Гарри выбирает наряды, подчеркивающие отсутствие бюстгальтера — платья с открытыми плечами, прозрачным верхом или голой спиной. Вспомните лозунг феминисток: «Долой бюстгальтер!». К примеру, в мае герцог и герцогиня Сассекские появились на ежегодной садовой вечеринке королевы Елизаветы Garden Party в Букингемском дворце. На Меган было платье Goat, шляпка известного мастера Philip Treacy, украшения Vanessa Tugendhaft, в руках — клатч Wilbur & Gussie. Маркл совершенно справедливо считает, что элегантный стиль можно совместить с личным комфортом и сексуальностью. Под платьем с прозрачным верхом у нее не было бюстгальтера. Правда, ткань была достаточно плотной — чтобы никто не разглядел лишнего.

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Больше фото выходов в свет Меган Маркл — в фотогалерее.

Фото: getty, eastnews, globallookpres

Видео: Yotube / The Jayleno Fly

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