Стильная, дерзкая и эффектная: самые яркие выходы в свет супруги принца Гарри Меган Маркл

В отличие от Кэтрин, предпочитающей более женственный и консервативный стиль, Меган одевается более интересно и смело. Маркл называет себя феминисткой и не раз выступала с заявлениями о равенстве мужчин и женщин, которые вдохновляют ее своими достижениями, харизмой, смелостью и красотой, а не тем, что способны только «стоять у плиты». Свои взгляды новоиспеченная герцогиня Сассекская подчеркивает в том числе с помощью одежды. Меган часто носит широкие брюки и мужские рубашки, а не платья, в которых обычно на публике появляется герцогиня Кэтрин. Если она и надевает платья. то — похожие на двубортные пиджаки или тренчи, строгие, стильные, необычные и лаконичные.