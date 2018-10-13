Самые смешные эпизоды с Анной Хилькевич из сериала «Универ»

Одной из самых позитивных и улыбчивых блондинок российского шоу-бизнеса Анне Хилькевич 15 октября исполнятся 32 года. Поздравляем актрису с днем рождения и предлагаем вспомнить самые смешные эпизоды с ее участим из популярного сериала «Универ», благодаря которому она прославилась.