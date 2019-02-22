Звезда сериала «Султан моего сердца», принц Великобритании и другие самые сексуальные бородатые мужчины

Носит бороду и наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. У девушек по всему миру есть множество причин увлечься принцем. Он сказочно богат — его состояние оценивают в 18 миллиардов долларов. Он управляет инвестиционным фондом и курирует университет, названный в его честь, руководит Лигой поддержки молодых предпринимателей, Комитетом по спорту эмирата Дубая и Дубайским центром исследования аутизма. Хамдан любит путешествовать, занимается экстремальными видами спорта и показывает свою насыщенную жизнь в Instagram, где у него более семи миллионов подписчиков. И, кроме того, принц очень симпатичный, и ему идет борода!