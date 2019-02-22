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Звезда сериала «Султан моего сердца», принц Великобритании и другие самые сексуальные бородатые мужчины

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Али Эрсан Дуру

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Слышали такое выражение: «У тебя есть борода? Я скажу тебе "да"»? В День защитника Отечества предлагаем вспомнить самых привлекательных и мужественно выглядящих известных представителей сильного пола с бородой.

Недавно на Первом канале завершился показ первого сезона русско-турецкого исторического сериала «Султан моего сердца» о непростой истории любви султана Османской империи и дочери сотрудника российского посольства. Незадолго до выхода на экраны заключительных серий в Москву прилетел покоривший многих телезрительниц исполнитель главной роли, брутальный красавец, 34-летний турецкий актер Али Эрсан Дуру, встретившийся с журналистами вместе с партнершей по сериалу, актрисой Александрой Никифоровой. В одном из интервью Дуру заявил, что любит скромных девушек.

Еще один харизматичный обладатель бороды — рыжеволосый внук королевы Великобритании Елизаветы II, принц Гарри. Огненная щетина добавляет образу Гарри брутальности и мужественности.

Носит бороду и наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. У девушек по всему миру есть множество причин увлечься принцем. Он сказочно богат — его состояние оценивают в 18 миллиардов долларов. Он управляет инвестиционным фондом и курирует университет, названный в его честь, руководит Лигой поддержки молодых предпринимателей, Комитетом по спорту эмирата Дубая и Дубайским центром исследования аутизма. Хамдан любит путешествовать, занимается экстремальными видами спорта и показывает свою насыщенную жизнь в Instagram, где у него более семи миллионов подписчиков. И, кроме того, принц очень симпатичный, и ему идет борода!

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Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, globallookpress, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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