Счастливые невесты, роскошные платья и море любви: самые романтичные свадебные видео звезд в 2019 году

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Эли Сааб-младший и Кристина Мурад, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Мэттью Беллами и Элль Эванс — вот неполный список известных пар, поженившихся в 2019-м. Предлагаем вспомнить самые красивые, трогательные и веселые моменты со свадеб звезд уходящего года.