Страстные, робкие, дерзкие, нежные, неловкие: самые романтичные поцелуи в кино

Сегодня в 00:00Страстные, робкие, дерзкие, нежные, неловкие: самые романтичные поцелуи в киноКомментарииОчень романтичную дату — Всемирный день поцелуя — будут отмечать в эту субботу, 6 июня. В честь праздника мы решили вспомнить самые эффектные и страстные сцены с поцелуями из известных фильмов — смотрите и вдохновляйтесь.Текст: Ангелина НежнаяФото: Vostock-photo/shutterstockВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегифильмыкинопоцелуйпоцелуиОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchГороскопЗагрузка...