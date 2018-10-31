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Падения, потеря обуви и не только: самые неловкие моменты на показах Victoria's Secret

Для миллионов людей по всему миру модели Victoria's Secret, которых традиционно называют ангелами, являются идеалом женской красоты. Вот только без фотошопа эти девушки не так уж шикарны. У них есть и целлюлит, и недостатки фигуры, у многих очень маленькая грудь, а у красотки Каролины Курковой нет пупка. Кроме того, на идеально отрепетированных шоу марки, организацией которых занимаются многочисленные профессионалы, случаются казусы: модели падают, теряют одежду и обувь, путаются в эффектных накидках и даже горько рыдают после неловких ситуаций прямо на подиуме. За несколько дней до очередного ежегодного показа Victoria's Secret мы собрали самые неловкие моменты с известными «ангелами».

Фото: getty

Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru

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