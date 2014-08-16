Домашние животные этих знаменитостей живут так роскошно и настолько любимы, что им могут даже позавидовать поклонники звезд.

Стефано Габбана

Дизайнер Dolce & Gabbana Стефано Габбана обожает животных и относится к своим питомцам как к собственным детям. Дома у Стефано уживаются бенгальские кошки Миа, Туа, Замбия и Конго и три лабрадора — Тото, Роза и Миммо. Дизайнер публикует в Instagram ужасно милые снимки своих кошек и собак, которых ласково называет семьей Габбана. Семейство у Стефано дружное. К примеру, вот так Замбия и Миммо любят отдыхать вместе:

Анжелика Варум

Карл Лагерфельд

У кошки главы Дома Chanel Карла Лагерфельда Шупетт есть страница в Instagram, она принимает участие в съемках и давно широко известна в модных кругах. Шупетт любит розовое шампанское, iPad, известных друзей дизайнера и фотосессии. В 2014 году в свет вышла книга «Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat», посвященная гламурным будням кошки Карла Лагерфельда, с которой он даже обедает за одним столом.

Алексей Чумаков

У Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук живет лабрадор-ретривер Теодор. Своим питомцем певец гордится: «Мой самый любимый пес!:)Хотя,это больше"человек",чем многие люди...». У пары также есть пес Риккардо породы джек-рассел-терьер, а в прошлом году они завели еще щенка чихуахуа по кличке Мафик. «Настоящие мужские мимишные объятия) теперь нас 5: 4 мужчин и я. Мужское царство», — рассказала о пополнении в семействе Юля.

Тейлор Свифт

Кошки Тейлор Свифт любят гулять на улице, выходить в свет, посещать вместе со своей знаменитой хозяйкой рестораны и светские вечеринки. А еще они позируют фотографам и даже снимаются в кино! «У меня сейчас две кошки — Мередит Грей, которую я так назвала в честь героини сериала «Анатомия Грей», и Оливия, которую я раньше называла Маришкой, сейчас еще называю Инди. Меня слишком часто спрашивали журналисты, почему у нее такое странное имя — Маришка, и я решила от него отказаться, тем более что Оливия ей больше подходит. Обе кошки с британскими корнями, только одна просто британская, а другая вислоухая. Они такие умные и воспитанные, что я запросто их беру с собой в рестораны и клубы. Мне кажется, что они получают больше удовольствия от пристального внимания к ним, чем от самих прогулок. Особенно им нравится ходить со мной в открытые кафе, где они могут полазить среди петуний или забраться под плед, накинутый на мои колени.

Оливия снялась в одной из серий «Анатомии Грей». Уже тогда стало понятно, что это незаурядная кошка. Она очень спокойная и умная, настоящая актриса — сразу понимает, что от нее требуется. Тогда ее и увидел мой друг, работающий с компанией Keds. Решение о фотосессии Оливии с кедами, названными в мою честь, было принято практически мгновенно», — рассказала Тейлор в одном из интервью.