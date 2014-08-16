Самые милые и любимые домашние питомцы звезд
Стефано Габбана
Дизайнер Dolce & Gabbana Стефано Габбана обожает животных и относится к своим питомцам как к собственным детям. Дома у Стефано уживаются бенгальские кошки Миа, Туа, Замбия и Конго и три лабрадора — Тото, Роза и Миммо. Дизайнер публикует в Instagram ужасно милые снимки своих кошек и собак, которых ласково называет семьей Габбана. Семейство у Стефано дружное. К примеру, вот так Замбия и Миммо любят отдыхать вместе:
Today in office!!! The real love ❤❤❤❤❤❤ #dgfamily 🇮🇹 @mimmothedog & Congo
Публикация от stefanogabbana (@stefanogabbana)
Анжелика Варум
Кошка Анжелики Варум удивительно похожа на свою хозяйку. Сначала в доме певицы появился сингапурский кот Ося, а месяц спустя — кошка той же породы «Нюся Агутина-Варум. В девичестве Наоми Розенталь». Эффектные питомцы с огромными глазами регулярно появлются в Instagram Анжелики и являются главными хранителями домашнего очага.
Нюха, Апорт! #ЧеловекПлюсСингапура
Публикация от Анжелика Варум (@avarum)
Карл Лагерфельд
У кошки главы Дома Chanel Карла Лагерфельда Шупетт есть страница в Instagram, она принимает участие в съемках и давно широко известна в модных кругах. Шупетт любит розовое шампанское, iPad, известных друзей дизайнера и фотосессии. В 2014 году в свет вышла книга «Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat», посвященная гламурным будням кошки Карла Лагерфельда, с которой он даже обедает за одним столом.
Ольга Бузова
Померанский шпиц Челси и йоркширский терьер Ева — домашние любимцы Ольги Бузовой, которых ей когда-то подарил экс-супруг Дмитрий Тарасов. В июне у телеведущей умерла третья собака — шпиц по кличке Лайвли.
🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋 #спасибо#9миллионовмоихлюдей#9лимонов 🙏🏻 Ваша Ольга Бузова💋
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Алексей Чумаков
У Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук живет лабрадор-ретривер Теодор. Своим питомцем певец гордится: «Мой самый любимый пес!:)Хотя,это больше"человек",чем многие люди...». У пары также есть пес Риккардо породы джек-рассел-терьер, а в прошлом году они завели еще щенка чихуахуа по кличке Мафик. «Настоящие мужские мимишные объятия) теперь нас 5: 4 мужчин и я. Мужское царство», — рассказала о пополнении в семействе Юля.
Нападение хищника на человека. Можно считать - к/ф "Выживший".
Публикация от alexchumakoff (@alexchumakoff)
Тейлор Свифт
Кошки Тейлор Свифт любят гулять на улице, выходить в свет, посещать вместе со своей знаменитой хозяйкой рестораны и светские вечеринки. А еще они позируют фотографам и даже снимаются в кино! «У меня сейчас две кошки — Мередит Грей, которую я так назвала в честь героини сериала «Анатомия Грей», и Оливия, которую я раньше называла Маришкой, сейчас еще называю Инди. Меня слишком часто спрашивали журналисты, почему у нее такое странное имя — Маришка, и я решила от него отказаться, тем более что Оливия ей больше подходит. Обе кошки с британскими корнями, только одна просто британская, а другая вислоухая. Они такие умные и воспитанные, что я запросто их беру с собой в рестораны и клубы. Мне кажется, что они получают больше удовольствия от пристального внимания к ним, чем от самих прогулок. Особенно им нравится ходить со мной в открытые кафе, где они могут полазить среди петуний или забраться под плед, накинутый на мои колени.
Оливия снялась в одной из серий «Анатомии Грей». Уже тогда стало понятно, что это незаурядная кошка. Она очень спокойная и умная, настоящая актриса — сразу понимает, что от нее требуется. Тогда ее и увидел мой друг, работающий с компанией Keds. Решение о фотосессии Оливии с кедами, названными в мою честь, было принято практически мгновенно», — рассказала Тейлор в одном из интервью.
My cats are always coming up with new, innovative ways to sit around.
Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)
Сергей Лазарев
Беспородной собаке Дейзи c пронзительным взглядом удалось влюбить в себя Сергея Лазарева, который до встречи с ней не планировал заводить домашних животных из-за плотного гастрольного графика. Певец встретил Дейзи во время одного из благотворительных мероприятияй, на котором звезды помогали бездомным животным, и не смог с ней расстаться. Теперь Лазарев называет собаку своей «дочей» и принцессой и занимается производством десертов, приготовленных специально для кошек и собак. Вот это любовь!
Фото: instagram