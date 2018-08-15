Самые крепкие браки знаменитостей, достойные подражания

Дэвид и Виктория Бэкхэм — вместе уже 19 лет (с 1999 года)

Роман вокалистки Spice Girls и британского полузащитника «Манчестер Юнайтед» начался в 1997 году. Они познакомились на благотворительном матче, через год объявили о помолвке, а в 1999 году поженились в ирландском замке. У пары четверо детей — трое сыновей и дочь. Во всех интервью супруги подчеркивают большую важность для них семейных ценностей.

Пожалуй, это тот случай, когда пара не просто долгие годы вместе, но подчеркивает важность своего выбора и противопоставляет его тому, что творится в семьях коллег по цеху. Их историю называют аристократическим романом 19 века: они покупают особняки за миллионы долларов, а детям дают двойные имена. Правда, иногда частью имени может стать район, в котором был зачат ребенок (старший Бруклин Бэкхэм) или счастливый номер отца (Харпер Севен — под номером 7 Бэкхэм играл за Англию).

Источники, близкие к окружению пары то и дело сообщают, что каждый из супругов «живет своей жизнью», но что бы это ни значило — они по-прежнему вместе, и Виктория регулярно признается мужу в любви.

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