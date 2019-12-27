Самые красивые новогодние елки Глюк'oZы, Гагариной, Рудковской и других знаменитостей: фото
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Фото: Instagram
Одна из самых успешных певиц российского шоу-бизнеса Полина Гагарина решила украсить новогоднюю елку в музыкальной тематике и повесила на нее украшения в виде скрипичных ключей.
Фото: Instagram
Яна Рудковская решила выбрать огромную праздничную ель и обильно украсить ее в основном золотыми елочными игрушками и голубыми цветами в блестках.
Фото: Instagram
Елка певицы Бритни Спирс в золотых украшениях — еще более высокая, пышная и яркая.
Фото: Instagram
Хлои Кардашьян так обильно украсила праздничную ель игрушками и гирляндой, что еловых веток практически невидно. В целом получилось очень эффектно.
Фото: Instagram
Больше ярких, эффектных и красивых праздничных елок знаменитостей — в нашей фотогалее.
Фото: Instagram
Видео: Анна Егорова / Passion.ru
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