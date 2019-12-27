Самые красивые новогодние елки Глюк'oZы, Гагариной, Рудковской и других знаменитостей: фото

Пока до Нового года осталось всего несколько дней, предлагаем посмотреть, как к празднику готовятся знаменитости. Они наряжают елки, украшают дома, рассказывают детям о том, как важно верить в чудеса, выбирают эффектные наряды и... дарят вам новогоднее настроение. Мы выбрали самые яркие, эффектные и красивые праздничные елки звезд.