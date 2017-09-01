После того, как Кейт Миддлтон вышла замуж за британского принца Уильяма, прославилась не только она сама, но и ее младшая сестра Филиппа. Сегодня, 6 сентября, Пиппе исполнилось 34 года, а мы вспоминаем других известных сестер, которых помимо успеха и родственных связей объединяет еще и крепкая дружба.

Кейт и Пиппа Миддлтон

О том, кто такая Пиппа Миддлтон, мир узнал 29 апреля 2011 года. Тогда Филиппа в качестве единственной подружки невесты несла шлейф подвенечного платья своей сестры Кэтрин. Сама она появилась на красной дорожке у Вестминстерского аббатства в настолько эффектном платье, подчеркивающем фигуру, что после церемонии у пятой точки Пиппы даже появилась страница в Instagram. Филиппа занимается семейным бизнесом (компания по организации праздников и торжеств) и спокойно относится к вниманию папарацци и популярности. В мае Миддлтон-младшая вышла замужза шотландского финансиста Джеймса Мэттьюза, а сейчас, по слухам, как и герцогиня Кэтрин, находится в интересном положении. Надежда и Анна Михалковы

Разница в двенадцать лет вовсе не мешает актрисам Анне и Надежде Михалковым быть лучшими подругами. Дочери главного усача страны, известного режиссера и актера, председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова вместе проводят много времени, регулярно делятся совместными фото в Instgaram, глядя на которые можно поднять себе настроение даже в самую пасмурную погоду, и не скрывают нежные чувства друг к другу. Надя так вообще недавно призналась, что «делиться Аней со всеми ей очень тяжело». Пенелопа и Моника Крус

Пенелопа Крус стала первой испанской актрисой, получившей престижную премию «Оскар». У Пенелопы есть именная звезда на Аллее славы в Голливуде и младшая сестра Моника, которая тоже снимается в кино, но до уровня своей знаменитой сестры не дотягивает. Впрочем, испытание славой девушки прошли успешно и остаются лучшими подругами. Ксения и Полина Кутеповы

Сестры-блезняшки Ксения и Полина Кутеповы вместе учились на режиссерском факультете ГИТИСа, а теперь обе успешно снимаются в кино и вместе работают в театре «Мастерская Петра Фоменко». Полина и Ксения вышли замуж за режиссеров... Пожалуй, главное отличие между этими сестрами-подругами в том, что Ксения на двадцать минут старше Полины. Бейонсе и Соланж Ноулз

Соланж Ноулз, как и ее знаменитая сестра Бейонсе, поет, хотя и менее известна широкой публике. Впрочем, записывает песни она далеко не для узкого круга друзей. К 30 годам Соланж выпустила три альбома, один из которых достиг первого места в американском чарте Billboard 200. В отличие от Бейонсе, она предпочитает более экстравагантный стиль, записывает и снимает более интересные и необычные песни и клипы. И хотя у сестер разные стили и предпочтения в музыке, они всегда поддерживают друг друга и публично гордятся успехами и талантами друг друга. Ольга и Татьяна Арнтгольц

Ольга и Татьяна Арнтгольц вместе приехали из Калининграда покорять Москву. Актрисам удалось добиться успеха и сохранить дружеские отношения. Прославились Ольга и Татьяна благодаря сериалу «Простые истины», в котором сыграли сестер-близнецов, однако сниматься они предпочитают в разных проектах. Мэри-Кейт и Эшли Олсен

А вот Мэри-Кейт и Эшли Олсен нравится все делать вместе. Сыгравшие еще в детстве в картине «Двое: Я и моя тень», сестры снялись в нескольких не слишком выдающихся сериалах и картинах и решили переключиться на моду. Благо девушки полностью разделяют взгляды друг друга на стиль и женскую привлекательность. Теперь модный бренд The Row ежегодно приносит сестрам Олсен несколько миллионов, а сами они давно уже стали признанными иконами стиля. Анастасия и Марианна Вертинские

Анастасия и Марианна Вертинские — легенды российского театра и кино, красавицы, шикарные женщины, дочери всемирно известного исполнителя Александра Вертинского и актрисы Лидии Вертинской. Они всегда комплексовали из-за внешних данных и родства с самим Вертинским, потому что хотели, чтобы прежде всего их ценили за собственные заслуги. Попавшая на первую съемочную площадку случайно, Анастасия покорила миллионы зрителей, сыграв в совсем юном возрасте в фильмах «Алые паруса» и «Человек-амфибия», а у Марианны первым знаковым получился фильм «Мне двадцать лет», ставший классикой кинематографа. Харизматичные сестры с эффектной внешностью покорили многих известных талантливых мужчин и по сей день остаются самыми красивыми и яркими актрисами-сестрами в истории отечественного кино. Ким, Хлои и Кортни Кардашьян

Впрочем, не все стремятся прославиться благодаря выдающимся талантам. К примеру, сестры Кардашьян прекрасно чувствуют себя в роли скандально известных звезд реалити, в котором снимаются всей семьей. Кроме того, Хлои, Кортни и Ким прилежно ведут свои страницы в Instagram, которые регулярно пополняют своими откровенными фото и где хвалятся своими достижениями в области совершенствования собственных тел и причесок. Пэрис и Ники Хилтон

За скандальность в этой паре известных сестер отвечает неугомонная тусовщица Пэрис, а вот скромница Ники всегда старалась вести себя достойно и не расставаться с образом примерной девочки. В итоге Пэрис лишилась статуса наследницы империи Hilton (девушки являются правнучками миллиардера Конрада Хилтона, основавшего сеть отелей Hilton Hotels), но с сестрой не поссорилась. Когда пару лет назад Ники выходила замуж за банкира Джеймса Ротшильда, Пэрис искренне радовалась за сестру в статусе подружки невесты. Елена и Татьяна Зайцевы

Елена и Татьяна Зайцевы захотели покорить мир шоу-бизнеса и ставку сделали именно на свои родственные отношения. Блондинки-близняшки делали одинаковые прически, одевались в похожие наряды и в составе группы «Сестры Зайцевы» в 90-е годы стали известными благодаря песне «Сестра».

Белла и Джиджи Хадид