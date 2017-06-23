8 самых жарких клипов Жанны Фриске
Клип группы «Блестящие» на песню «Чао, бамбино» можно назвать одним из самых сексуальных в истории российского шоу-бизнеса — прозрачные платья, чувственные танцы и умопомрачительная Жанна Фриске. Чего только стоят ее манипуляции на кожаном кресле в духе знаменитой сцены из фильма «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун!
Первым клипом, который Жанна Фриске представила в качестве сольной исполнительницы, стал ролик на танцевальный трек «Лечу в темноту», в котором она гоняла на мотоцикле.
Жанна Фриске никогда не стеснялась откровенных нарядов, да и к чему прятать такую красоту. В клипе на песню «Где-то лето» Жанна зажигательно танцует у бассейна в бикини и очень откровенном платье.
Звание русской Кайли Миноуг певица получила после выхода в свет клипа «Ла-ла-ла».
Но к чему сравнения, когда Жанна хороша сама по себе. Певица не стала скромничать и сняла клип на песню имени себя самой, в которой спела о том, что может отбить парня у любой девушки.
А вот так надо приглашать на свидание, чтобы отказаться было невозможно.
«Как правило, я очень активно участвую во всех творческих аспектах моей карьеры, будь это поиск новой песни, составление моего имиджа, продюсирование или постановка новой хореографии. Мое творчество говорит о том, что я чувствую в данный момент. Для съемок видео "Навсегда!" я привлекла к сотрудничеству потрясающих киевских танцоров, а хореографию нам помогал ставить талантливый Андрей Царь. Я говорю спасибо вам, друзья, 17 часов непрерывных съемок прошли как на одном духу», — рассказала Жанна о клипе режиссера Павла Худякова «Навсегда!».
И, наконец, самый жаркий клип Жанны Фриске — «Я была».
Фото: кадр из видео, Globallookpress.com