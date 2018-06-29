Самые эпатажные и откровенные фото Натальи Штурм

Наталье Штурм на днях исполнилось 52 года. Недавно певица, прославившаяся в 90-х хитом «Школьный роман», снова стала популярной благодаря своей провокационной странице в Instagram, где она смело демонстрирует себя во всей красе на довольно откровенных фотографиях. Дерзкие мини, глубокие декольте, бикини, соблазнительное белье, обнаженная грудь, прикрытая... хамоном, лососем или цветами — Наталья не стесняется показывать подтянутую фигуру, используя свою бурную фантазию. Мы выбрали ее самые эпатажные и откровенные образы.