Самые эффектные выходы в свет, наряды и концертные костюмы Ани Лорак

Ани Лорак любит довольно смелые концертные костюмы, в которых во всей красе демонстрирует подтянутую фигуру и соблазнительные формы. Певицу не раз спрашивали в различных интервью, не против ли таких откровенных нарядов ее муж, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. По словам певицы, супруг понимает, что это издержки ее профессии, и гордится тем, как она выглядит на сцене, когда приходит на ее концерты.