Самые эффектные выходы в свет, наряды и концертные костюмы Ани Лорак

Ани Лорак любит довольно смелые концертные костюмы, в которых во всей красе демонстрирует подтянутую фигуру и соблазнительные формы. Певицу не раз спрашивали в различных интервью, не против ли таких откровенных нарядов ее муж, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. По словам певицы, супруг понимает, что это издержки ее профессии, и гордится тем, как она выглядит на сцене, когда приходит на ее концерты.
Как и ее близкий друг Филипп Киркоров, Ани любит сверкающие наряды, стразы, перья и все, что помогает оказаться в центре внимания публики и коллег. Примером для подражания Лорак считает певицу Бейонсе, на шоу и сценические костюмы которой она равняется.
Сейчас Ани Лорак гастролирует со своим туром с говорящим названием DIVA, устраивая представления с роскошными декорациями и костюмами, спецэффектами и десятками танцоров. Певица старалась сделать высокотехнологичное шоу мирового уровня, посвященное всем выдающимся женщинам. Во время каждого концерта она появляется на сцене в образах знаменитых див прошлого и настоящего, сменяя тридцать костюмов. Так Лорак хочет наглядно доказать, что за двадцать лет успешной карьеры она по праву заслужила свой статус дивы.
Фото: instagram, starface, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: insagram, youtube / Ани Лорак