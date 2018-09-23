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Самые эффектные выходы в свет, наряды и концертные костюмы Ани Лорак

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Одной из самых популярных и успешных певиц российского и украинского шоу-бизнеса Ани Лорак 27 сентября исполняется сорок лет. Звезда известна не только своими песнями, но и эффектными нарядами, которые она демонстрирует на красных дорожках, сцене, в клипах и фотосессиях. Предлагаем вспомнить самые яркие из них и оценить красоту именинницы.

Ани Лорак любит довольно смелые концертные костюмы, в которых во всей красе демонстрирует подтянутую фигуру и соблазнительные формы. Певицу не раз спрашивали в различных интервью, не против ли таких откровенных нарядов ее муж, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. По словам певицы, супруг понимает, что это издержки ее профессии, и гордится тем, как она выглядит на сцене, когда приходит на ее концерты.

Как и ее близкий друг Филипп Киркоров, Ани любит сверкающие наряды, стразы, перья и все, что помогает оказаться в центре внимания публики и коллег. Примером для подражания Лорак считает певицу Бейонсе, на шоу и сценические костюмы которой она равняется.

Сейчас Ани Лорак гастролирует со своим туром с говорящим названием DIVA, устраивая представления с роскошными декорациями и костюмами, спецэффектами и десятками танцоров. Певица старалась сделать высокотехнологичное шоу мирового уровня, посвященное всем выдающимся женщинам. Во время каждого концерта она появляется на сцене в образах знаменитых див прошлого и настоящего, сменяя тридцать костюмов. Так Лорак хочет наглядно доказать, что за двадцать лет успешной карьеры она по праву заслужила свой статус дивы.

Фото: instagram, starface, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: insagram, youtube / Ани Лорак

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