Самые эффектные и провокационные образы Глюк'oZы, Брежневой, Лободы и других звезд на «Премии МУЗ-ТВ»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Одной из самых ярких девушек премии безусловно является Глюк'oZа. Певица неизменно появлялась на церемониях вручения в дерзких, эффектных и провокационных образах.
Фото: Starface
Вера Брежнева нам очень понравилась на «Премии МУЗ-ТВ» в 2017 году. Тогда певица выглядела очень сексуально и одновременно элегантно и скромно в черном платье в пол с высоким разрезом и открытой спиной.
Фото: Диана Антонова / Passion.ru
Светлана Лобода стала главной звездой на премии в 2018 году, когда продемонстрировала шикарную фигуру в откровенном платье через несколько месяцев после рождения второй дочери.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Нюша не могла не попасть в нашу подборку самых эффектных образов премии телеканала МУЗ-ТВ. Только посмотрите, как певица выглядит в этом красном мини-платье с глубоким декольте!
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Известная своим необычным стилем Кети Топурия и на церемониях вручения популярной музыкальной премии выделялась на фоне других знаменитостей.
Фото: Starface
Анна Седокова выбирала одновременно скромные и провокационные наряды, подчеркивающие ее женственные формы, но не обнажавшие лишнее.
Фото: Starface
Ольга Бузова пыталась стать самой необычной, креативной и эффектной девушкой мероприятия. Больше знаменитостей на «Премии МУЗ-ТВ» — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews, пресс-служба, Екатерина Ширинкина, Диана Антонова / Passion.ru
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