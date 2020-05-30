Самые эффектные и провокационные образы Глюк'oZы, Брежневой, Лободы и других звезд на «Премии МУЗ-ТВ»

Ежегодная национальная телевизионная «Премия МУЗ-ТВ» в этом году перенесена на неопределенную пока дату из-за пандемии коронавируса. Ждем, когда же артистам смогут вручит заслуженные награды, а пока предлагаем вспомнить самые эффектные и провокационные образы звезд с церемоний вручения премии за несколько лет.