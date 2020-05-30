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Самые эффектные и провокационные образы Глюк'oZы, Брежневой, Лободы и других звезд на «Премии МУЗ-ТВ»

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Глюк'oZа

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ежегодная национальная телевизионная «Премия МУЗ-ТВ» в этом году перенесена на неопределенную пока дату из-за пандемии коронавируса. Ждем, когда же артистам смогут вручит заслуженные награды, а пока предлагаем вспомнить самые эффектные и провокационные образы звезд с церемоний вручения премии за несколько лет.
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Глюк'oZа

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Одной из самых ярких девушек премии безусловно является Глюк'oZа. Певица неизменно появлялась на церемониях вручения в дерзких, эффектных и провокационных образах.

Вера Брежнева

Фото: Starface

Вера Брежнева нам очень понравилась на «Премии МУЗ-ТВ» в 2017 году. Тогда певица выглядела очень сексуально и одновременно элегантно и скромно в черном платье в пол с высоким разрезом и открытой спиной.

Фото: Диана Антонова / Passion.ru

Светлана Лобода стала главной звездой на премии в 2018 году, когда продемонстрировала шикарную фигуру в откровенном платье через несколько месяцев после рождения второй дочери.

Нюша

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Нюша не могла не попасть в нашу подборку самых эффектных образов премии телеканала МУЗ-ТВ. Только посмотрите, как певица выглядит в этом красном мини-платье с глубоким декольте!

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Кети Топурия

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Известная своим необычным стилем Кети Топурия и на церемониях вручения популярной музыкальной премии выделялась на фоне других знаменитостей.

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Анна Седокова

Фото: Starface

Анна Седокова выбирала одновременно скромные и провокационные наряды, подчеркивающие ее женственные формы, но не обнажавшие лишнее.

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Ольга Бузова

Фото: Starface

Ольга Бузова пыталась стать самой необычной, креативной и эффектной девушкой мероприятия. Больше знаменитостей на «Премии МУЗ-ТВ» — в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, starface, globallookpress, eastnews, пресс-служба, Екатерина Ширинкина, Диана Антонова / Passion.ru

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