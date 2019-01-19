Смелые образы и провокационные танцы: самые эффектные и дерзкие клипы Ольги Бузовой

Сегодня в 00:00Смелые образы и провокационные танцы: самые эффектные и дерзкие клипы Ольги БузовойКомментарииИзвестной телеведущей Ольге Бузовой 20 января исполнилось 33 года. За последние пару лет Ольга сумела стать одной из самых успешных и обсуждаемых певиц российского шоу-бизнеса — ее критиковали, хвалили, одни восхищались ее смелостью, другие относились скептически и даже посмеивались над ее музыкальными талантами, зато равнодушным не остался почти никто. Предлагаем вспомнить яркие моменты из самых эффектных клипов Бузовой, которые она выпустила за свою пока еще недолгую карьеру певицы.Текст: Роман СтрастныйФото: instagramВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиклипОльга БузоваПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...