Некоторые девушки на прошедшей неделе слишком старались выглядеть сексуально и привлекательно, а в итоге были похожи на отчаявшихся дам и вызвали разве что чувство неловкости у окружающих и у нас.

Памела Андерсон

Памела Андерсон пару лет назад пыталась поменять стиль и уйти от своего образа белокурой секс-бомбы с огромной грудью. Актриса уменьшила бюст, стала носить более скромные вещи, подстриглась... Но долго не продержалась. На днях Памела вышла на красную дорожку в странном вязаном платье с расклешенными рукавами, прозрачной юбкой и таким декольте, что ее грудь уже далеко неидеальной формы, буквально рвалась наружу. Сара Малакул Лэйн

Фигура у Сары Малакул Лэйн, конечно, впечатляющая, но зачем было приходить на кинопремьеру в платье, в котором она выглядела практически голой? Розовый латекс, подчеркнувший каждый изгиб, глубокое декольте, торчащие соски... Мужчины на красной дорожке не знали, куда глаза девать! А ведь надо было еще и с Сарой фотографироваться, приобнимая ее за талию. Доун Оливери

Доун Оливери выбрала не самое удачное платье — прозрачное, кружевное, ярко-красное, с огромными рукавами с воланами и шлейфом. В общем, дизайнер явно перестарался. Под платье-занавеску Доун надела бежевое боди и не самые подходящие лакированные туфли телесного цвета с круглыми мысами. В целом была похожа на сельскую королеву красоты. Джудит Хоаг

Джудит Хоаг решила надеть веселенькое нарядное платье, которое скорее бы подошло девочке лет десяти на детском утреннике. А пройтись по красной дорожке актриса решила в осенних коричневых сапогах. Морган Александрия

Морган Александрия захотела продемонстрировать свою роскошную грудь — почему нет. Вот только зря она решилась это сделать в платье, похожем на мятую рваную тряпку. Каиви Лайман с супругой Майлин