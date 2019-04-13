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«Рваный» на груди костюм, «платье-прихватка» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Скарлетт Йоханссон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
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На этот раз в список модных провалов попали в основном девушки в странных нарядах с глубокими декольте. Особенно отличилась голливудская актриса Скарлетт Йоханссон, которая любит экспериментировать со стилем и появляться на красных дорожках в необычных образах.

Скарлетт Йоханссон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

На одной из кинопремьер Скарлетт Йоханссон появилась в черном брючном костюме с очень странным пиджаком, как будто порванном на груди и без одного рукава.

Клэр Кэмп

Клэр Кэмп тем временем вышла в свет в платье, похожем на прихватку, украшенную цветочными узорами и красной бахромой.

Палома Гарсиа-Ли

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Палома Гарсиа-Ли выбрала очень «голый» комбинезон — из прозрачной ткани, с декольте до пупка и суперкороткий.

Скай Джексон

Фото: Globallookpress / Faye Sadou

Скай Джексон надела топ, в котором была похожа на гусеницу, потерявшуюся в траве.

Ая Кэш

Ая Кэш выгуляла платье, похожее на клетчатую клеенку для дачного стола. К тому же огромные плечи и широкие рукава визуально изуродовали ее стройную фигуру.

Исса Рэй

Исса Рэй тоже выбрала платье необычного кроя и в итоге выглядела, как большой блестящий шар на ножках.

Кристи Бринкли

Фото: MJT/AdMedia

Нестареющая модель Кристи Бринкли в свои 65 лет может похвастаться фигурой, которой позавидовали бы многие двадцатилетние девушки. Однако на этот раз Кристи перестаралась и оделась слишком вульгарно. Абсолютно прозрачная блузка на кружевном бюстгальтере, блестящие мини-шорты, черные колготки и туфли на каблуках — в сочетании со шляпой и объемным «мужским» пиджаком все это напоминало костюм стриптизерши.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress

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