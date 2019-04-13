«Рваный» на груди костюм, «платье-прихватка» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Скарлетт Йоханссон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На одной из кинопремьер Скарлетт Йоханссон появилась в черном брючном костюме с очень странным пиджаком, как будто порванном на груди и без одного рукава.
Клэр Кэмп
Клэр Кэмп тем временем вышла в свет в платье, похожем на прихватку, украшенную цветочными узорами и красной бахромой.
Палома Гарсиа-Ли
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Палома Гарсиа-Ли выбрала очень «голый» комбинезон — из прозрачной ткани, с декольте до пупка и суперкороткий.
Скай Джексон
Фото: Globallookpress / Faye Sadou
Скай Джексон надела топ, в котором была похожа на гусеницу, потерявшуюся в траве.
Ая Кэш
Ая Кэш выгуляла платье, похожее на клетчатую клеенку для дачного стола. К тому же огромные плечи и широкие рукава визуально изуродовали ее стройную фигуру.
Исса Рэй
Исса Рэй тоже выбрала платье необычного кроя и в итоге выглядела, как большой блестящий шар на ножках.
Кристи Бринкли
Фото: MJT/AdMedia
Нестареющая модель Кристи Бринкли в свои 65 лет может похвастаться фигурой, которой позавидовали бы многие двадцатилетние девушки. Однако на этот раз Кристи перестаралась и оделась слишком вульгарно. Абсолютно прозрачная блузка на кружевном бюстгальтере, блестящие мини-шорты, черные колготки и туфли на каблуках — в сочетании со шляпой и объемным «мужским» пиджаком все это напоминало костюм стриптизерши.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress
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