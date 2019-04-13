«Рваный» на груди костюм, «платье-прихватка» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Нестареющая модель Кристи Бринкли в свои 65 лет может похвастаться фигурой, которой позавидовали бы многие двадцатилетние девушки. Однако на этот раз Кристи перестаралась и оделась слишком вульгарно. Абсолютно прозрачная блузка на кружевном бюстгальтере, блестящие мини-шорты, черные колготки и туфли на каблуках — в сочетании со шляпой и объемным «мужским» пиджаком все это напоминало костюм стриптизерши.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress

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