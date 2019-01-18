Плоские животы и стальные мышцы: Рудова, Самбурская, Лобода и другие звезды с идеальным прессом

«Да, привычка. Да, дисциплина. <...> Или вот, например, рафинированный сахар, который я не ем. <...> И вот еще: есть стереотип о том, что жизнь селебрити — это сон до обеда, ничегонеделание, спа. Я рассказываю, что в моем случае это немного не так: это тоже работа, забирающая личное время, сон, здоровье. Приходится качать попу на коврике в гостиницах, приседать в поездах, искать более или менее здоровые блюда в кафе, хорошие продукты в магазинах городов постсоветского пространства. <...> Я бываю разной, вы со мной общаетесь, я ведь не улыбаюсь в тридцать два зуба, я не спала две ночи и еще не обедала. Сейчас пять вечера, с утра была только пустая гречка», — поделилась Вера Брежнева секретами красоты в интервью журналу SNC.