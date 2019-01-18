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Плоские животы и стальные мышцы: Рудова, Самбурская, Лобода и другие звезды с идеальным прессом

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Наталья Рудова

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Если хотите летом с гордостью демонстрировать фигуру в бикини и коротких топах, предлагаем готовиться к эффектным выходам уже сейчас. В качестве мотивации мы выбрали знаменитостей с самыми подтянутыми животами и тонкими талиями — смотрите и вдохновляйтесь.

Наталья Рудова часто демонстрирует свой пресс на красных дорожках, появляясь на светских мероприятиях в коротких топах, и публикует в Instagram фото в бикини. В прошлом фитнес-инструктор, актриса и сейчас продолжает заниматься, поддерживает себя в форме и может похвастаться стройным спортивным телом. Коллега и подруга Натальи Настасья Самбурская несколько лет назад увлеклась регулярными занятиями фитнесом и здоровым питанием и теперь является обладательницей рельефного пресса.

«Да, привычка. Да, дисциплина. <...> Или вот, например, рафинированный сахар, который я не ем. <...> И вот еще: есть стереотип о том, что жизнь селебрити — это сон до обеда, ничегонеделание, спа. Я рассказываю, что в моем случае это немного не так: это тоже работа, забирающая личное время, сон, здоровье. Приходится качать попу на коврике в гостиницах, приседать в поездах, искать более или менее здоровые блюда в кафе, хорошие продукты в магазинах городов постсоветского пространства. <...> Я бываю разной, вы со мной общаетесь, я ведь не улыбаюсь в тридцать два зуба, я не спала две ночи и еще не обедала. Сейчас пять вечера, с утра была только пустая гречка», — поделилась Вера Брежнева секретами красоты в интервью журналу SNC.

Экс-солистка группы No Doubt Гвен Стефани не могла похвастаться пышным бюстом и сделала своей визитной карточкой идеальный стальной пресс, который демонстрировала и на концертах, и в клипах, и в фотосессиях, и на красных дорожках, и в обычной жизни. Благодаря дисциплине певица в свои 49 лет и после рождения троих сыновей — обладательница тонкой талии и плоского живота.

Больше фото знаменитостей с идеальным прессом и тонкой талией смотрите в фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, globallookpress, пресс-служба, instagram

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