Плоские животы и стальные мышцы: Рудова, Самбурская, Лобода и другие звезды с идеальным прессом

Наталья Рудова часто демонстрирует свой пресс на красных дорожках, появляясь на светских мероприятиях в коротких топах, и публикует в Instagram фото в бикини. В прошлом фитнес-инструктор, актриса и сейчас продолжает заниматься, поддерживает себя в форме и может похвастаться стройным спортивным телом. Коллега и подруга Натальи Настасья Самбурская несколько лет назад увлеклась регулярными занятиями фитнесом и здоровым питанием и теперь является обладательницей рельефного пресса.
«Да, привычка. Да, дисциплина. <...> Или вот, например, рафинированный сахар, который я не ем. <...> И вот еще: есть стереотип о том, что жизнь селебрити — это сон до обеда, ничегонеделание, спа. Я рассказываю, что в моем случае это немного не так: это тоже работа, забирающая личное время, сон, здоровье. Приходится качать попу на коврике в гостиницах, приседать в поездах, искать более или менее здоровые блюда в кафе, хорошие продукты в магазинах городов постсоветского пространства. <...> Я бываю разной, вы со мной общаетесь, я ведь не улыбаюсь в тридцать два зуба, я не спала две ночи и еще не обедала. Сейчас пять вечера, с утра была только пустая гречка», — поделилась Вера Брежнева секретами красоты в интервью журналу SNC.
Экс-солистка группы No Doubt Гвен Стефани не могла похвастаться пышным бюстом и сделала своей визитной карточкой идеальный стальной пресс, который демонстрировала и на концертах, и в клипах, и в фотосессиях, и на красных дорожках, и в обычной жизни. Благодаря дисциплине певица в свои 49 лет и после рождения троих сыновей — обладательница тонкой талии и плоского живота.
Больше фото знаменитостей с идеальным прессом и тонкой талией смотрите в фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress, пресс-служба, instagram
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