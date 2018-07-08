Рудковская, Бондарчук, Навка и другие звезды за 40 с осиной талией

Сегодня в 00:00Рудковская, Бондарчук, Навка и другие звезды за 40 с осиной талиейКомментарииСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересногоСерый слайд, который я выбрал вместо рекламы.😑Листай дальше, еще много интересного1 / 60Яна РудковскаяArrows-leftArrows-rightReloadВозможно ли после сорока лет иметь осиную талию и идеальный пресс? Можно и после сорока, и после пятидесяти! Эти звезды доказывают, что все в наших руках, а возраст вовсе не помеха в борьбе за идеальное тело. Яна Рудковская, Любовь Толкалина, Светлана Бондарчук, Валерия, Татьяна Навка, Кристина Орбакайте... Смотрите нашу галерею звезд за сорок с идеальными талиями и вдохновляйтесь их примером.Яна Рудковская, 43 годаСветлана Бондарчук, 49 летТатьяна Навка, 43 годаФото: eastnews, globallookpress, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ruТегиКристина ОрбакайтеВалерияЕкатерина КлимоваЕлена ЗахароваЯна РудковскаяЛюбовь ТолкалинаСветлана БондарчукОлеся СудзиловскаяОльга ОрловаТатьяна НавкаТина Канделакитонкая талияПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...Новости партнеровО чем говорятЭто интересноГороскопЗагрузка...