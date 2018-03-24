Блестящий тюль, огромный бюстгальтер и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Дрю Бэрримор слишком увлеклась пропагандой бодипозитива и естественной женской красоты. И хотя актриса старалась, богемного шика в итоге не получилось. Укладка в стиле «мои волосы растрепал морской ветер» больше напоминала «я только что проснулась, поэтому такая растрепанная и опухшая». А платье, похожее на простыню, было мятым и прибавляло лишние килограммы.

Кристен Белл