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Блестящий тюль, огромный бюстгальтер и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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Куинн Шепард
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Девушки помладше на прошедшей неделе старались побольше обнажиться на светских мероприятиях, а дамы постарше закутались в какие-то объемные мятые тряпки и балахоны. В итоге и те, и другие выглядели так себе.

Марина Кравец

Не советуем надевать под черные полупрозрачные вещи белое нижнее белье. Марина Кравец решила продемонстрировать грудь в белом большом бюстгальтере под прозрачным черным топом. Смотрелось это, прямо скажем, так себе. Да еще и дело было на премьере детского мультфильма.

Джордин Джонс

Восемнадцатилетняя актриса Джордин Джонс как бы намекнула, что она уже совсем взрослая, и пришла на премьеру фильма в прозрачном мини-платье из тюля, похожего на старомодную занавеску в блестках и рюшах.

Куинн Шепард

У Куинн Шепард получился полный комплект — и белое бюстье под прозрачным платье, и кружева с люрексом, и какие-то оборки, кусками покрывающие платье... Такое ощущение, что платье это пару лет в пыльном шкафу ела моль.

Джорджи Флорес

Розовая кофточка из детского отдела и брюки с вывернутым поясом — Джорджи Флорес смотрелась на дорожке трогательно и смешно. Как будто Джорджи спокойно слушала Бритни Спирс в своей комнате, а ее зачем-то привезли позировать фотографам.

Грета Гервиг

А вот Грета Гервинг выглядела как сотрудница бухгалтерии, на досуге практикующая БДСМ. Кожаная трапециевидная юбка с длинным ремнем, украшенным золотыми кольцами, лишила Грету талии, а велюровая болотная водолазка смотрелась так, как будто протерлась под рукавами. Вишенка на торте — стильная, по задумке автора, укладка, похожая на грязные растрепанные волосы.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор слишком увлеклась пропагандой бодипозитива и естественной женской красоты. И хотя актриса старалась, богемного шика в итоге не получилось. Укладка в стиле «мои волосы растрепал морской ветер» больше напоминала «я только что проснулась, поэтому такая растрепанная и опухшая». А платье, похожее на простыню, было мятым и прибавляло лишние килограммы.

Кристен Белл

Странное платье Кристен Белл трудно поддается описанию. Может, его сшили юные ученицы в кружке кройки и шитья. А возможно, актриса готовится к роли печального Пьеро в несуразной одежде.

Джина Гершон

Джина Гершон спрятала стройную фигуру под черными бесформенными тряпками, но и этого ей показалось мало. На шею актриса накинула огромный мятый серый платок с необработанными краями, похожий на половую тряпку.

Фото: globallookpress, starface

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