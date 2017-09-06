Российские it-girls: 8 примеров для подражания
В 1927 году на американские экраны вышел фильм «It» («Оно»). В центре сюжета — продавщица, завоевавшая сердце богатого джентльмена. По замыслу сценариста, ей в этом помогли не классические женские добродетели — скромность, хозяйственность и покорность, а неопределенное it. Под этим коротеньким словом подразумевалось сочетание смелости, сексуальности, независимости, благодаря которым героиня всегда оказывалась в центре внимания.
С тех пор понятие закрепилось в обиходе. С 90-х годов прошлого века его используют его для описания богатой девушки, которая часто мелькает в таблоидах и посещает светские вечеринки. Но современная it-girl — больше чем светская львица. Это женщина, которая занимается благотворительностью, успешно ведет бизнес и стильно одевается. Ее считают сексуальной, ей подражают вне зависимости от того, сколько ей лет и какие у нее внешние данные.
Ксения Собчак
Ксения взрослела на глазах у всей страны. Она выросла в семье мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и историка Людмилы Нарусовой, позже занявшейся политикой. Девушка получила хорошее образование (окончила магистратуру МГИМО) и занялась карьерой в медиа. Первая слава пришла к ней как к ведущей реалити-шоу «Дом-2». Сейчас на ее счету множество теле- и радиопроектов. Она автор нескольких книг, актриса, активистка оппозиционного движения, успешный инвестор, главный редактор журнала о моде L’Officiel. И, конечно, она известный провокатор — Ксения регулярно дает комментарии, которые вызывают возмущение и жаркие споры.
Ульяна Сергеенко
Она родилась в Казахстане в семье филологов, окончила школу с английским уклоном и переехала вместе с родителями в Петербург. Когда ей было 15 лет, девочку заметили в модельном агентстве и предложили участие в съемках, но семья ответила отказом и настояла на том, чтобы Ульяна получила гуманитарное образование. Это решение не отбило интерес девушки к миру fashion: она делала фотографии для глянцевых журналов и ходила на показы. В 2008 году она вышла замуж за Даниила Хачатурова, главу компании «Росгосстрах», а в 2011 запустила бренд модной одежды Ulyana Sergeenko. В 2015 году Ульяна развелась, но даже без финансовой поддержки супруга ее бизнес продолжает процветать. Среди ее клиентов — Бейонсе, Леди Гага, Дита фон Тиз, Ким Кардашьян, Ксения Собчак, Ника Белоцерковская и многие другие.