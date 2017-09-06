It-girl — это девушка, которая обладает особой притягательностью. Если из этого определения вы ничего не поняли, то Passion.ru расскажет о феномене на примере российских знаменитостей.

В 1927 году на американские экраны вышел фильм «It» («Оно»). В центре сюжета — продавщица, завоевавшая сердце богатого джентльмена. По замыслу сценариста, ей в этом помогли не классические женские добродетели — скромность, хозяйственность и покорность, а неопределенное it. Под этим коротеньким словом подразумевалось сочетание смелости, сексуальности, независимости, благодаря которым героиня всегда оказывалась в центре внимания.

С тех пор понятие закрепилось в обиходе. С 90-х годов прошлого века его используют его для описания богатой девушки, которая часто мелькает в таблоидах и посещает светские вечеринки. Но современная it-girl — больше чем светская львица. Это женщина, которая занимается благотворительностью, успешно ведет бизнес и стильно одевается. Ее считают сексуальной, ей подражают вне зависимости от того, сколько ей лет и какие у нее внешние данные.

Ксения Собчак