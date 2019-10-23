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Роскошные царицы, прекрасные ангелы, пугающие зомби и другие самые яркие костюмы звезд для Хэллоуина: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Хайди Клум

Фото: Getty

Совсем скоро любители вечеринок, веселого времяпровождения и переодиваний будут отмечать один из самых веселых праздников — Хэллоуин. Предлагаем вспомнить самые яркие, интересные и забавные костюмы знаменитостей для Хэллоуина, в которых многие из них не похожи сами на себя.

Бесспорным лидером по части перевоплощения для Хэллоуина является Хайди Клум. В отличие от многих девушек, супермодель наряжается для праздника не только в костюмы красоток, но и не боится выглядеть не слишком привлекательно. К примеру, однажды она выбрала костюм принцессы Фионы из «Шрэка».

Хайди Клум

Фото: Global Look Press / face to face

А однажды и вовсе нарядилась ужасным чудовищем, в образе которого была совершенно неузнаваема.

Хайди Клум

Фото: Eastnews

Дженнифер Лопес всегда остается верной своего соблазнительному стилю, но не боится и экспериментировать. К примеру, однажды она дополнила свое облегающее платье с глубоким декольте гримом в виде скелета.

Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Риз Уизерспун отмечала Хэллоуин в образе зомби с зашитым ртом, а компанию ей составили муж и сын в одинаковымх образах графа Дракулы.

Риз Уизерспун с семьей

Фото: Eastnews

Наталья Водянова и ее дети переоделись в семейку нечисти.

Наталья Водянова с семьей

Фото: Instagram

Владимир Пресняков и Наталья Подольская были Бэтменом и Женщиной-кошкой, а их сын — супергероем.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном

Фото: Instagram

Александр Овечкин и Анастасия Шубская в очередной раз продемонстрировали семейную идиллию, нарядившись в похожие костюмы пожарников.

Александр и Анастасия Овечкины

Фото: Instagram

Сестры Кардашьян остаются верными себе и на Хэллоуин наряжаются в соблазнительные костюмы. Например, принцесс или полуголых ангелов.

Сестры Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер

Фото: Eastnews

Эмили Ратажковски, которая в принципе не любит быть одетой, примерила образ соблазнительной дикой женщины.

Эмили Ратажковски

Фото: Instagram

Больше ярких костюмов знаменитостей для Хэллоуина — в нашей фотогалерее.

Фото: instagram

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