Роскошные царицы, прекрасные ангелы, пугающие зомби и другие самые яркие костюмы звезд для Хэллоуина: фото

Бесспорным лидером по части перевоплощения для Хэллоуина является Хайди Клум. В отличие от многих девушек, супермодель наряжается для праздника не только в костюмы красоток, но и не боится выглядеть не слишком привлекательно. К примеру, однажды она выбрала костюм принцессы Фионы из «Шрэка».