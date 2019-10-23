Роскошные царицы, прекрасные ангелы, пугающие зомби и другие самые яркие костюмы звезд для Хэллоуина: фото
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Фото: Getty
Бесспорным лидером по части перевоплощения для Хэллоуина является Хайди Клум. В отличие от многих девушек, супермодель наряжается для праздника не только в костюмы красоток, но и не боится выглядеть не слишком привлекательно. К примеру, однажды она выбрала костюм принцессы Фионы из «Шрэка».
Фото: Global Look Press / face to face
А однажды и вовсе нарядилась ужасным чудовищем, в образе которого была совершенно неузнаваема.
Фото: Eastnews
Дженнифер Лопес всегда остается верной своего соблазнительному стилю, но не боится и экспериментировать. К примеру, однажды она дополнила свое облегающее платье с глубоким декольте гримом в виде скелета.
Фото: Eastnews
Риз Уизерспун отмечала Хэллоуин в образе зомби с зашитым ртом, а компанию ей составили муж и сын в одинаковымх образах графа Дракулы.
Фото: Eastnews
Наталья Водянова и ее дети переоделись в семейку нечисти.
Фото: Instagram
Владимир Пресняков и Наталья Подольская были Бэтменом и Женщиной-кошкой, а их сын — супергероем.
Фото: Instagram
Александр Овечкин и Анастасия Шубская в очередной раз продемонстрировали семейную идиллию, нарядившись в похожие костюмы пожарников.
Фото: Instagram
Сестры Кардашьян остаются верными себе и на Хэллоуин наряжаются в соблазнительные костюмы. Например, принцесс или полуголых ангелов.
Фото: Eastnews
Эмили Ратажковски, которая в принципе не любит быть одетой, примерила образ соблазнительной дикой женщины.
Фото: Instagram
Больше ярких костюмов знаменитостей для Хэллоуина — в нашей фотогалерее.
Фото: instagram
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