Ромбы на груди, велосипедки со шлейфом, платье в виде лебедя и другие самые нелепые наряды за всю историю «Оскара»

Пожалуй, лидером по количеству неудачных нарядов на «Оскаре» можно назвать Шер. Певица появлялась на церемонии то с огромными черными перьями на голове и в странном топе в виде ромбов, то в прозрачном платье-занавеске, то в блестящих брюках, расшитых стразами, и голубой джинсовке... Впрочем, затмить Шер по части модных провалов одним выходом удалось Деми Мур. Тогда, в далеком 1989-м экс-супруг актрисы Брюс Уиллис еще мог похвастаться пышной шевелюрой, а вот сама Деми не умела одеваться со вкусом. На «Оскар» Мур пришла в нелепом наряде со шлейфом и... велосипедками.