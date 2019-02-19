logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ромбы на груди, велосипедки со шлейфом, платье в виде лебедя и другие самые нелепые наряды за всю историю «Оскара»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 47

Шер

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Буквально через несколько дней, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония «Оскар», на которой будут вручены награды лучшим представителям кинобизнеса. По традиции, на красную дорожку выйдут самые успешные и знаменитые звезды. Конечно, главное внимание будет приковано к представительницам прекрасного пола, которые демонстрируют на церемонии роскошные наряды и украшения. Правда, получается это у них не всегда удачно. В ожидании новых эффектных и не очень выходов знаменитостей на красную дорожку «Оскара» мы выбрали самые неудачные образы звезд за всю историю премии.

Пожалуй, лидером по количеству неудачных нарядов на «Оскаре» можно назвать Шер. Певица появлялась на церемонии то с огромными черными перьями на голове и в странном топе в виде ромбов, то в прозрачном платье-занавеске, то в блестящих брюках, расшитых стразами, и голубой джинсовке... Впрочем, затмить Шер по части модных провалов одним выходом удалось Деми Мур. Тогда, в далеком 1989-м экс-супруг актрисы Брюс Уиллис еще мог похвастаться пышной шевелюрой, а вот сама Деми не умела одеваться со вкусом. На «Оскар» Мур пришла в нелепом наряде со шлейфом и... велосипедками.

Больше всего от модных критиков за неудачный наряд на красной дорожке «Оскара» досталось исландской певице Бьорк. Она была представлена в номинации за лучшую песню — «I’ve Seen It All» — в фильме скандального режиссера Ларса фон Триера «Танцующая в темноте». Известная своим нестандартным стилем Бьорк появилась на красной дорожке в платье Marjan Pejoski в виде лебедя, которое сразу окрестили худшим нарядом в истории «Оскара».

После травли, поднявшейся в СМИ, Бьорк заявила, что никогда больше не поедет в Голливуд, а всем звездам оттуда советует и дальше носить свои скучные черные костюмы и роскошные платья. Стоит отметить, что свое слово певица сдержала и больше на церемонии не появлялась.

Больше самых неудачных, необычных, нелепых и эпатажных нарядов звезд на премии «Оскар» — в нашей фотогалерее.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, globallookpress, dpa

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке