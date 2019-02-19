Ромбы на груди, велосипедки со шлейфом, платье в виде лебедя и другие самые нелепые наряды за всю историю «Оскара»

Пожалуй, лидером по количеству неудачных нарядов на «Оскаре» можно назвать Шер. Певица появлялась на церемонии то с огромными черными перьями на голове и в странном топе в виде ромбов, то в прозрачном платье-занавеске, то в блестящих брюках, расшитых стразами, и голубой джинсовке... Впрочем, затмить Шер по части модных провалов одним выходом удалось Деми Мур. Тогда, в далеком 1989-м экс-супруг актрисы Брюс Уиллис еще мог похвастаться пышной шевелюрой, а вот сама Деми не умела одеваться со вкусом. На «Оскар» Мур пришла в нелепом наряде со шлейфом и... велосипедками.
Больше всего от модных критиков за неудачный наряд на красной дорожке «Оскара» досталось исландской певице Бьорк. Она была представлена в номинации за лучшую песню — «I’ve Seen It All» — в фильме скандального режиссера Ларса фон Триера «Танцующая в темноте». Известная своим нестандартным стилем Бьорк появилась на красной дорожке в платье Marjan Pejoski в виде лебедя, которое сразу окрестили худшим нарядом в истории «Оскара».
После травли, поднявшейся в СМИ, Бьорк заявила, что никогда больше не поедет в Голливуд, а всем звездам оттуда советует и дальше носить свои скучные черные костюмы и роскошные платья. Стоит отметить, что свое слово певица сдержала и больше на церемонии не появлялась.
Больше самых неудачных, необычных, нелепых и эпатажных нарядов звезд на премии «Оскар» — в нашей фотогалерее.
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Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, globallookpress, dpa