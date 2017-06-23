Рокеры любят не только хорошую музыку, но и красивых женщин, так что дочки у них обычно рождаются красивыми в маму и харизматичными в папу.

Амбер Ле Бон

Амбер — старшая дочь вокалиста группы Duran Duran Саймона Ле Бона. Как и мама-красавица, британо-иранская модель Ясмин Ле Бон, она решила работать в модельном бизнесе. Все данные для успешной карьеры у Ясмин есть — стройная фигура, ноги от ушей, пухлые губы, экзотическая вешность и густые волосы. Модельным бизнесом интересы девушки не ограничиваются. В университете Ясмин изучала историю музыки, современного искусства и фотографии. Вера Панфилова

Актриса театра им. Владимира Маяковского с глубоким взглядом и лучезарной улыбкой Вера Панфилова родилась в семье лидера группы «Алиса» Константина Кинчева и журналистки Александры Панфиловой. Вера училась в школе-студии МХАТ в мастерской Кирилла Серебренникова и на режиссерском факультете РАТИ (ГИТИС), а также известна тем, что покорила сердце продолжателя известной актерской династии Ивана Янковского. Ив Хьюсон

Дочь вокалиста всемирно известной группы U2 Боно стала актрисой. К 25 годам Ив успела сняться у таких именитых режиссеров, как Паоло Соррентино, Стивен Спилберг и Стивен Содерберг. Ксения Бутусова

Дочь лидера рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова — выпускница факультета искусств СПбГУ по специальности «актерское мастерство». Ксения хочет играть в театре, поет и выступает в качестве ведущей и приглашенной вокалистки на различных концертах. К примеру, она исполнила c отцом песню Владимира Высоцкого на «Первом канале» и провела концерт в «Крокус Сити Холле». Минка Келли

Единственная дочь экс-гитариста группы Aerosmith Рика Дьюфея прославилась в 2002 году, сыграв роль в сериале «Все лучшее в тебе». С тех пор Минка успела сняться почти в 30 фильмах и сериалах, в числе которых «500 дней лета», «Притворись моей женой» и «Ангелы Чарли». Минка часто попадает в списки самых красивых девушек по версии многочисленных опросов, а в 2010 году журнал Esquire назвал ее самой сексуальной женщиной планеты. Мария Градская

Основатель советской рок-группы «Славяне» Александр Градский — известный ценитель безупречного музыкального слуха и красивых женщин. Так что и единственная дочь Александра Борисовича выросла настоящей красоткой. Мария Градская окончила МГУ, работала телеведущей, арт-менеджером и корреспондентом «Первого канала». Лили Коллинз

Дочь фронтмена рок-группы Genesis Фила Коллинза изучала журналистику в университете Южной Калифорнии и писала для Los Angeles Times и журнала Elle Girl, но в итоге выбрала кинокарьеру. Несколько лет назад Лили Коллинз попала в список двадцати самых сексуальных дочек рок-звезд по версии журнала Maxim. Эрин Лукаc

Эрин — дочь бас-гитариста группы AC/DC Клиффа Уильямса. Она известна как актриса сериала The City на MTV и проекта Sex & Relationship канала Current TV. В профиле Эрин в Instagram написано, что она «рок-н-рольное дитя любви» и дизайнер интерьеров. Теодора и Александра Ричардс

Дочери гитариста Rolling Stones Кита Ричардса Теодора и Александра, может, и не безупречные красотки. Во всяком случае, от мамы им достались стройные ноги и белокурые волосы, а от папы — харизма и озорной блеск в глазах. Девушки работают моделями и явлются частыми гостьями светских мероприятий Нью-Йорка. Джорджия Мэй Джаггер