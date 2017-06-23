Роковые красотки: 13 самых красивых дочерей известных рок-музыкантов
Амбер Ле Бон
Амбер — старшая дочь вокалиста группы Duran Duran Саймона Ле Бона. Как и мама-красавица, британо-иранская модель Ясмин Ле Бон, она решила работать в модельном бизнесе. Все данные для успешной карьеры у Ясмин есть — стройная фигура, ноги от ушей, пухлые губы, экзотическая вешность и густые волосы. Модельным бизнесом интересы девушки не ограничиваются. В университете Ясмин изучала историю музыки, современного искусства и фотографии.
Вера Панфилова
Актриса театра им. Владимира Маяковского с глубоким взглядом и лучезарной улыбкой Вера Панфилова родилась в семье лидера группы «Алиса» Константина Кинчева и журналистки Александры Панфиловой. Вера училась в школе-студии МХАТ в мастерской Кирилла Серебренникова и на режиссерском факультете РАТИ (ГИТИС), а также известна тем, что покорила сердце продолжателя известной актерской династии Ивана Янковского.
Ив Хьюсон
Дочь вокалиста всемирно известной группы U2 Боно стала актрисой. К 25 годам Ив успела сняться у таких именитых режиссеров, как Паоло Соррентино, Стивен Спилберг и Стивен Содерберг.
Ксения Бутусова
Дочь лидера рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова — выпускница факультета искусств СПбГУ по специальности «актерское мастерство». Ксения хочет играть в театре, поет и выступает в качестве ведущей и приглашенной вокалистки на различных концертах. К примеру, она исполнила c отцом песню Владимира Высоцкого на «Первом канале» и провела концерт в «Крокус Сити Холле».
Минка Келли
Единственная дочь экс-гитариста группы Aerosmith Рика Дьюфея прославилась в 2002 году, сыграв роль в сериале «Все лучшее в тебе». С тех пор Минка успела сняться почти в 30 фильмах и сериалах, в числе которых «500 дней лета», «Притворись моей женой» и «Ангелы Чарли». Минка часто попадает в списки самых красивых девушек по версии многочисленных опросов, а в 2010 году журнал Esquire назвал ее самой сексуальной женщиной планеты.
Мария Градская
Основатель советской рок-группы «Славяне» Александр Градский — известный ценитель безупречного музыкального слуха и красивых женщин. Так что и единственная дочь Александра Борисовича выросла настоящей красоткой. Мария Градская окончила МГУ, работала телеведущей, арт-менеджером и корреспондентом «Первого канала».
Лили Коллинз
Дочь фронтмена рок-группы Genesis Фила Коллинза изучала журналистику в университете Южной Калифорнии и писала для Los Angeles Times и журнала Elle Girl, но в итоге выбрала кинокарьеру. Несколько лет назад Лили Коллинз попала в список двадцати самых сексуальных дочек рок-звезд по версии журнала Maxim.
Эрин Лукаc
Эрин — дочь бас-гитариста группы AC/DC Клиффа Уильямса. Она известна как актриса сериала The City на MTV и проекта Sex & Relationship канала Current TV. В профиле Эрин в Instagram написано, что она «рок-н-рольное дитя любви» и дизайнер интерьеров.
Теодора и Александра Ричардс
Дочери гитариста Rolling Stones Кита Ричардса Теодора и Александра, может, и не безупречные красотки. Во всяком случае, от мамы им достались стройные ноги и белокурые волосы, а от папы — харизма и озорной блеск в глазах. Девушки работают моделями и явлются частыми гостьями светских мероприятий Нью-Йорка.
Джорджия Мэй Джаггер
Дочка солиста Rolling Stones Мика Джаггера и популярной в 80-х модели Джерри Холл, Джорджия Мэй Джаггер в четырнадцать лет оказалась на обложке журнала Dazed & Confuzed, а спустя пару лет снялась топлес для рекламной кампании джинсовой марки, с которой позже выпустила капсульную коллекцию уже в качестве дизайнера. В семнадцать она бросила школу и решила заняться модельной карьерой, которая складывается довольно успешно. Ее старшая сестра Элизабет тоже, как мама, стала моделью и, как и папа, любит рок-музыку.
Фото: Getty, East News, Instagram, Facebook, Global Look Press, Кинопоиск