logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Роковая Брежнева в черной коже, Лобода в дерзком мини и другие звезд на премии «Золотой граммофон — 2018»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 39

Вера Брежнева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На сцене Государственного Кремлевского прошла церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», на которой свои награды получили победители хит-парада «Русского Радио».

Одной из самых эффектных звезд на церемонии была Вера Брежнева, продемонстрировавшая стройную фигуру в кожаном топе с заклепками и обтягивающих черных кожаных брюках. Светлана Лобода появилась на премии в необычном мини-платье и длинных серьгах в виде рыб.

Более нежные образы выбрали Полина Гагарина и Зара, одевшиеся для церемонии в похожие белоснежные платья в пол на одно плечо и с высокими разрезами.

1 / 2
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Ну, а самой яркой девушкой на дорожке стала Юлианна Караулова в брючном костюме сочного красного цвета и смелом сверкающем топе.

Больше фотографий знаменитостей с церемонии «Золотой граммофон — 2018» смотрите в нашей галерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
84-летний Олег Басилашвили стал неузнаваемым из-за тяжелой болезни, грозящей ему ампутацией ноги
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии
Танец Сергея Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть
18-летняя любовница Гуфа прервала беременность