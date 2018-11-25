Роковая Брежнева в черной коже, Лобода в дерзком мини и другие звезд на премии «Золотой граммофон — 2018»

Одной из самых эффектных звезд на церемонии была Вера Брежнева, продемонстрировавшая стройную фигуру в кожаном топе с заклепками и обтягивающих черных кожаных брюках. Светлана Лобода появилась на премии в необычном мини-платье и длинных серьгах в виде рыб.
Более нежные образы выбрали Полина Гагарина и Зара, одевшиеся для церемонии в похожие белоснежные платья в пол на одно плечо и с высокими разрезами.
Ну, а самой яркой девушкой на дорожке стала Юлианна Караулова в брючном костюме сочного красного цвета и смелом сверкающем топе.
Больше фотографий знаменитостей с церемонии «Золотой граммофон — 2018» смотрите в нашей галерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru