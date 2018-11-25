Роковая Брежнева в черной коже, Лобода в дерзком мини и другие звезд на премии «Золотой граммофон — 2018»

Одной из самых эффектных звезд на церемонии была Вера Брежнева, продемонстрировавшая стройную фигуру в кожаном топе с заклепками и обтягивающих черных кожаных брюках. Светлана Лобода появилась на премии в необычном мини-платье и длинных серьгах в виде рыб.