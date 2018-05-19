Разрез до интимного места, бахрома вместо юбки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Джой Корриган вышла на красную дорожку в платье с таким разрезом, что все смогли рассмотреть не только ее слишком худые ноги и нижнее белье, но и лобок. Поразить всех роскошным декольте тоже не удалось. Платье буквально сплющило силиконовую грудь модели.

Изабель Юппер