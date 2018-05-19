Разрез до интимного места, бахрома вместо юбки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Джой Корриган
Джой Корриган вышла на красную дорожку в платье с таким разрезом, что все смогли рассмотреть не только ее слишком худые ноги и нижнее белье, но и лобок. Поразить всех роскошным декольте тоже не удалось. Платье буквально сплющило силиконовую грудь модели.
Изабель Юппер
Изабель Юппер часто соглашается на смелые провокационные роли, так что и на красной дорожке Каннского кинофестиваля решила похулиганить и надела платье, похожее на длинный пиджак с бахромой. Смотрелось, прямо скажем, так себе.
Аффида Тернер
Аффида Тернер нарядилась так, что было больно смотреть. Поверх черного боди она надела прозрачный комбинезон в стразах и дополнила этот дерзкий комплект красными босоножками на огромных каблуках и безумной укладкой. Вручаем Аффиде Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за самый фриковый образ.
Дипика Падуконе
Дипика Падуконе в Каннах была похожа на огромную птицу. Огромные рукава-крылья закрывали лицо актрисы по бокам, пышный шлейф мешал двигаться, а сзади она выглядела как большая розовая гусеница.
Марион Котийяр
Марион Котийяр надела очень странное платье с прозрачными вставками и была похожа на девушку с эротического фото, все самое интересное у которой прикрыли черными полосками.
Арая Харгейт
Если Арая Харгейт хотела быть похожей на Йети или огромного плюшевого медведя, то у нее получилось.
Мэтт Тоули
Мэтт Тоули появилась на благотворительном ужине amfAR в двух перевязанных на ней кусках ткани.
Тейана Тейлор
А вот Тейана Тейлор решила прийти на торжественный ужин в черном бархатном костюме. Неплохой выбор, если бы не брюки с молниями, которые смотрелись на ней ужасно и были явно не по размеру.
Винни Харлоу
Платье Винни Харлоу выглядело так, как будто перед выходом модели на красную дорожку его не только хорошенько помяли, но еще и разорвали.
Энн Хеч
Энн Хеч была похожа на траурный букет в странном платье из черных розочек с торчащими в разные стороны лепестками.
Фото: globallookpress