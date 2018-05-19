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Разрез до интимного места, бахрома вместо юбки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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Джой Корриган
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Мы выбрали самые неудачные наряды звезд с премьер и вечеринок Каннского кинофестиваля, завершившегося на этой неделе. Некоторые знаменитости явно перестарались, пытаясь затмить всех вокруг и быть самыми красивыми, яркими и сексуальными.

Джой Корриган

Джой Корриган вышла на красную дорожку в платье с таким разрезом, что все смогли рассмотреть не только ее слишком худые ноги и нижнее белье, но и лобок. Поразить всех роскошным декольте тоже не удалось. Платье буквально сплющило силиконовую грудь модели.

Изабель Юппер

Изабель Юппер часто соглашается на смелые провокационные роли, так что и на красной дорожке Каннского кинофестиваля решила похулиганить и надела платье, похожее на длинный пиджак с бахромой. Смотрелось, прямо скажем, так себе.

Аффида Тернер

Аффида Тернер нарядилась так, что было больно смотреть. Поверх черного боди она надела прозрачный комбинезон в стразах и дополнила этот дерзкий комплект красными босоножками на огромных каблуках и безумной укладкой. Вручаем Аффиде Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за самый фриковый образ.

Дипика Падуконе

Дипика Падуконе в Каннах была похожа на огромную птицу. Огромные рукава-крылья закрывали лицо актрисы по бокам, пышный шлейф мешал двигаться, а сзади она выглядела как большая розовая гусеница.

Марион Котийяр

Марион Котийяр надела очень странное платье с прозрачными вставками и была похожа на девушку с эротического фото, все самое интересное у которой прикрыли черными полосками.

Арая Харгейт

Если Арая Харгейт хотела быть похожей на Йети или огромного плюшевого медведя, то у нее получилось.

Мэтт Тоули

Мэтт Тоули появилась на благотворительном ужине amfAR в двух перевязанных на ней кусках ткани.

Тейана Тейлор

А вот Тейана Тейлор решила прийти на торжественный ужин в черном бархатном костюме. Неплохой выбор, если бы не брюки с молниями, которые смотрелись на ней ужасно и были явно не по размеру.

Винни Харлоу

Платье Винни Харлоу выглядело так, как будто перед выходом модели на красную дорожку его не только хорошенько помяли, но еще и разорвали.

Энн Хеч

Энн Хеч была похожа на траурный букет в странном платье из черных розочек с торчащими в разные стороны лепестками.

Фото: globallookpress

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