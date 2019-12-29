«Расплывшийся» бюст, жакет игривой курочки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Ольга Дибцева
Фото: Starface
Ольга Дибцева, которая совсем скоро станет мамой, выбрала не самый удачный наряд, испортивший ее фигуру. Совершенно зря актриса не надела бюстгальтер и натянула юбку так высоко.
Филипп Киркоров
Фото: Starface
Филипп Киркоров продолжает экспериментировать со своим образом дивы всея Руси. Получается не всегда удачно. На этот раз артист отказался от любимых блесток и стразов, а предпочел игривый белый жакет из перьев, который скорее подошел бы Вере Брежневой...
Рената Пиотровски
Фото: Starface
Рената Пиотровски в целом выглядела стильно, но объемная кожаная рубашка, похожая на халат мясника, ее совсем не красила. Лучше было выбрать что-то более нежное и легкое, что было бы к лицу актрисы и подчеркнуло фигуру.
Ксения Суркова
Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Начинающая актриса Ксения Суркова, очень классно сыгравшая одну из главных ролей в популярном сериале «Ольга», пока находится в поисках своего стиля и, к сожалению, во время светских выходов выглядит неудачно.
Елена Малышева
Фото: Starface
Елена Малышева выбрала для посещения кинопремьеры очень странный и неудачный жакет с вставками в виде кусков то ли рубашки, то ли матраса, брюки, которые ей были явно малы, и старомодные «свадебные» туфли.
Полина Гренц
Фото: Starface
Полина Гренц в целом подобрала классный образ в стиле «гранж», но перестаралась с сексапильностью. Из-за кружевного черного белья под белоснежной рубашкой, выставленного на всеобщее обозрение, актриса выглядела не стильно и вульгарно. Несколько застегнутых пуговиц спасли бы ситуацию.
Екатерина Мцитуридзе
Фото: Пресс-служба
Обладательница шикарной фигуры Екатерина Мцитуридзе тоже перестаралась с откровенностью и появилась на открытии семейного модного бутика в слишком откровенном и дерзком боди.
Кристина Александрова
Фото: Starface
Кристина Александрова зачем-то решила заправить брюки в высокие казаки... Не делайте так.
Александра Велескевич и Андрей Гайдулян
Фото: Пресс-служба
Александра Велескевич и Андрей Гайдулян перестарались с самоиронией и в результате выглядели не забавно, а смешно и нелепо.
Фото: starface, globallookpress. пресс-служба
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