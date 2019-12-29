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«Расплывшийся» бюст, жакет игривой курочки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Дибцева

Фото: Starface

Не хотим портить никому из уважаемых знаменитостей настроение перед наступающим Новым годом, но отметим, что и у них бывают промахи. На этот раз в наш список модных провалов попали любимые многими артисты.

Ольга Дибцева

Фото: Starface

Ольга Дибцева, которая совсем скоро станет мамой, выбрала не самый удачный наряд, испортивший ее фигуру. Совершенно зря актриса не надела бюстгальтер и натянула юбку так высоко.

Филипп Киркоров

Фото: Starface

Филипп Киркоров продолжает экспериментировать со своим образом дивы всея Руси. Получается не всегда удачно. На этот раз артист отказался от любимых блесток и стразов, а предпочел игривый белый жакет из перьев, который скорее подошел бы Вере Брежневой...

Рената Пиотровски

Фото: Starface

Рената Пиотровски в целом выглядела стильно, но объемная кожаная рубашка, похожая на халат мясника, ее совсем не красила. Лучше было выбрать что-то более нежное и легкое, что было бы к лицу актрисы и подчеркнуло фигуру.

Ксения Суркова

Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Начинающая актриса Ксения Суркова, очень классно сыгравшая одну из главных ролей в популярном сериале «Ольга», пока находится в поисках своего стиля и, к сожалению, во время светских выходов выглядит неудачно.

Елена Малышева

Фото: Starface

Елена Малышева выбрала для посещения кинопремьеры очень странный и неудачный жакет с вставками в виде кусков то ли рубашки, то ли матраса, брюки, которые ей были явно малы, и старомодные «свадебные» туфли.

Полина Гренц

Фото: Starface

Полина Гренц в целом подобрала классный образ в стиле «гранж», но перестаралась с сексапильностью. Из-за кружевного черного белья под белоснежной рубашкой, выставленного на всеобщее обозрение, актриса выглядела не стильно и вульгарно. Несколько застегнутых пуговиц спасли бы ситуацию.

Екатерина Мцитуридзе

Фото: Пресс-служба

Обладательница шикарной фигуры Екатерина Мцитуридзе тоже перестаралась с откровенностью и появилась на открытии семейного модного бутика в слишком откровенном и дерзком боди.

Кристина Александрова

Фото: Starface

Кристина Александрова зачем-то решила заправить брюки в высокие казаки... Не делайте так.

Александра Велескевич и Андрей Гайдулян

Фото: Пресс-служба

Александра Велескевич и Андрей Гайдулян перестарались с самоиронией и в результате выглядели не забавно, а смешно и нелепо.

Фото: starface, globallookpress. пресс-служба

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