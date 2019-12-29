«Расплывшийся» бюст, жакет игривой курочки и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Рената Пиотровски в целом выглядела стильно, но объемная кожаная рубашка, похожая на халат мясника, ее совсем не красила. Лучше было выбрать что-то более нежное и легкое, что было бы к лицу актрисы и подчеркнуло фигуру.

Ксения Суркова