Фото: eastnews, globallookpress, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ради каких женщин Петросян, Меладзе, Цыганов и другие известные мужчины бросают жен
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Когда распадаются многолетние браки, всем особенно становится интересно, кто стал причиной развода. Мы покажем, к кому известные мужчины уходили от жен, с которыми прожили много лет и с которыми, казалось, будут до конца жизни.
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