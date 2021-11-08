Работал колбасником, отказался от голливудской карьеры и другие интересные факты об Алене Делоне

Вскоре Эдит Арнольд вышла замуж за владельца мясного магазина Поля Булоня. Женщина все время помогала супругу на работе, а времени на воспитание сына практически не оставалась. Она решила отдать четырехлетнего Алена на воспитание няни мадам Неро, у которой было семеро своих детей. В этой семье парень жил вплоть до трагической гибели своих кормильцев.

Возможно, из-за отсутствия родительского внимания и любви он начал скандалить в школе, срывать уроки, драться с мальчишками и вести себя просто ужасно. Из-за буйного нрава Алена исключили из трех школ, но, по всей видимости, не очень расстроился, потому что тяги к учебе у него никогда не было.

Зато мать очень переживала из-за проделок сына и винила во всем своего бывшего мужа, гены которого передались Алену. По словам Эдит, ее первый муж был потомком самого Наполеона и происходил из графского рода, в котором все представители мужского пола были буйными и взрывными.