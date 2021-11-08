Работал колбасником, отказался от голливудской карьеры и другие интересные факты об Алене Делоне
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Â©Beitia Archives / Global Look Press
Женским вниманием Делон никогда не был обделен, многие девушки специально приезжали из других городов, чтобы встретиться с этим красавчиком. А вот карьеру построить было не очень просто, ведь, во-первых, он не имел образования и связей, а во-вторых, был слишком красив для кино.
Так считали многие режиссеры, которые отказывались с ним сотрудничать. Как же Ален все-таки достучался до кинематографистов и попал в кино? Почему он долго искал свое счастье? И как живет сегодня один из главных секс-символов? Об этих и других фактах рассказываем в нашем новом материале.
Фото: Â©Beitia Archives / Global Look Press
Трижды исключался из школы
Ален Фабьен Морис Марсель Делон (именно так звучит полное имя актера) родился в пригороде Парижа. Его отец был владельцем кинотеатра, а мама работала там билетером. Когда Алену было всего три года, родители расстались.
Вскоре Эдит Арнольд вышла замуж за владельца мясного магазина Поля Булоня. Женщина все время помогала супругу на работе, а времени на воспитание сына практически не оставалась. Она решила отдать четырехлетнего Алена на воспитание няни мадам Неро, у которой было семеро своих детей. В этой семье парень жил вплоть до трагической гибели своих кормильцев.
Возможно, из-за отсутствия родительского внимания и любви он начал скандалить в школе, срывать уроки, драться с мальчишками и вести себя просто ужасно. Из-за буйного нрава Алена исключили из трех школ, но, по всей видимости, не очень расстроился, потому что тяги к учебе у него никогда не было.
Зато мать очень переживала из-за проделок сына и винила во всем своего бывшего мужа, гены которого передались Алену. По словам Эдит, ее первый муж был потомком самого Наполеона и происходил из графского рода, в котором все представители мужского пола были буйными и взрывными.
Фото: Â©Beitia Archives / Global Look Press
Учился на колбасника
Какие бы гены у Делона не были, но отчим настоял, чтобы он пошел работать, раз учеба ему была не очень интересна. Парень долго не думал и решил стать колбасником, зная, что Поль даст ему работу в своем магазине.
Правда, за прилавком Ален проработал всего несколько месяцев, а потом понял, что разделывать туши, делать колбасу и продавать мясные продукты — это не то, чем он хочет заниматься всю жизнь.
Служил в Индокитае
Когда Делону было 17 лет, он пошел служить в армию по контракту. Молодой человек попал в десантные войска и проходил службу в Индокитае, где в то время шла война, вплоть до демобилизации в 1956 году.
Поговаривали, что Алена лишили всех званий и наград из-за того, что он случайно утопил в канаве автомобиль, принадлежащий армии. Зато за время службы парень образумился, повзрослел и наконец-то стал думать о будущем.
Вернувшись домой, юноша работал официантом в баре, но он не ладил с начальством, которое не очень хорошо с ним обращалось, поэтому решил уволиться.
Внешность не подходит
Друзья Алена и девушки, которые постоянно окружали парня, посоветовали ему воспользоваться своей красотой и построить актерскую карьеру. Делон сделал профессиональные фото и отправлял их продюсерам и режиссерам, но постоянно получал отказ.
Проблема заключалась даже не в том, что у него не было профильного образования, а в том, что он был слишком красив. Впрочем, Ален не опускал руки и верил, что когда-то удача будет на его стороне.
Фото: Â©Beitia Archives / Global Look Press
Отказался уезжать в Америку
Делон, как и обещал себе и другим, начал искать пути, которые бы привели его в кино. Вместе с другом, начинающим актером Жан-Клодом Бриали, он приехал в Канны, надеясь, что там их точно заметят. Чутье не подвело парня, ведь им заинтересовался американец Гарри Уилсон, который искал в Европе талантливых людей.
Он пообещал Алену успешную кинокарьеру в Голливуде, где такие внешние данные, как у него, всегда были в почете. Но было одно условие — за три месяца парень должен выучить английский язык. Он так загорелся этой идеей, что начал активно заниматься английским.
Правда, вскоре французские режиссеры обратили на него внимание и пригласили сниматься в фильм «Когда вмешивается женщина». Делон решил, что Голливуд как-то обойдется без него, а он будет добиваться успеха на родине.
Секс-символ мирового кино
Первые роли особого успеха актеру не приносили, но в 1957 году настал его звездный час, когда состоялась премьера фильма «На ярком солнце». Ален в роли мистера Тома Рипли стал знаменит не только в родной Франции, но и за ее пределами.
Кстати, в голливудских фильмах он все-таки снялся, но сотрудничать с французскими режиссерами ему нравилась намного больше. Делон снялся в более чем 150 кинолентах, многие из которых принесли ему престижные премии. Но самое главное — благодаря им он стал одним из главных секс-символом мирового кино, и это звание закрепилось за ним на всю жизнь.
Фото: Supplied by FilmStills.net / Global Look Press
Дамский угодник
Многие считают, что своим успехом Ален обязан австрийской актрисе Роми Шнайдер, с которой он в начале своего пути играл в фильме «Кристина». Он так вскружил девушке голову, что она сделала все возможное, чтобы ее возлюбленный попал в мир большого кино.
Но благодарности от него Роми так и не дождалась, а напоследок получила записку, в которой он сообщил о расставании и намерении жениться на актрисе Натали Бартелеми. Она в то время ждала от него ребенка. Однако Натали была не единственной женщиной, которая была тогда беременна от актера.
Певица и актриса Нико тоже носила его ребенка, которого Делон даже отказался признавать. За него это сделали мать и отчим, которые дали внуку знаменитую фамилию.
Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress / Global Look Press
Французские страсти
Ален утверждал, что безумно любил Натали, на которой в итоге и женился. Но этот союз просуществовал всего четыре года, ведь два человека со взрывными характерами не могли ужиться. Более того, актер постоянно терял голову от молодых красоток и не видел ничего плохого в изменах. Но совсем другое мнение было у Натали, которая, устав от его похождений, даже взяла в руки пистолет и расстреляла дверь их спали.
Фото: T.C.D / Global Look Press
После развода Делон 15 лет прожил со звездой Мирей Дарк, но все эти годы тоже ей изменял. Позже у уже немолодого актера был роман с моделью Розали Ван Бремен, которая родила ему дочь Анушку и сына Ален-Фабьена. Однако, не дождавшись от возлюбленного предложения руки и сердца, она решила уйти к их общему другу. Но, похоже, Ален не очень расстроился, ведь его всегда окружали красивые женщины.
Фото: Panoramic / Global Look Press
Холостяцкая жизнь
В последние годы Делон не рассказывает о своих спутницах, но признается, что до сих пор к нему на виллу, где он живет один, наведываются женщины. Даже в 86 лет у актера полно поклонниц, которые готовы ради него приезжать из других городов и даже стран.
Сегодня Ален иногда появляется на публике и даже снимается в кино, но особой надобности в работе у него нет, ведь за многолетнюю карьеру он заработал хорошие деньги на безбедную старость, к тому же он все еще получает отчисления за свою яркую и запоминающую внешность.
«Настоящая роскошь сегодня для меня, и, на первый взгляд, это может показаться странным, — это моя свобода. Я всегда был свободным человеком, свободным в своих действиях, движениях, я всегда был волен делать, что хочу, когда хочу, где хочу, с кем хочу, вот уже пятьдесят лет я так и поступаю», — заключает Ален Делон.
Фото: Supplied by FilmStills.net / Global Look Press, Â©Beitia Archives / Global Look Press, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress / Global Look Press, T.C.D / Global Look Press, Panoramic / Global Look Press, Camilla Morandi / Global Look Press, Philipp Mertens / Global Look Press, Jmh / Fdc13 / Visual Press Agenc / Global Look Press, Dave Gadd-Allstar-Allstar / Global Look Press