passion.ru
6 мин.

Работал грузчиком, хотел жениться на голливудской актрисе и другие интересные факты о Павле Прилучном

5 ноября знаменитому российскому актеру исполняется 34 года. Павел прошел долгий путь от парня из простой семьи до звезды кино. Он очень быстро нашел свою любовь и создал семью, которая на протяжении почти десяти лет считалась самой крепкой и образцовой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Павел Прилучный

Фото: @bugevuge

Однако в начале 2020 года стало известно, что у Прилучного и его супруги, актрисы Агаты Муцениеце, было не все так гладко. Но ради детей они смогли оставить все обиды в прошлом. Почему на самом деле расстались актеры? Какие проблемы были в их семье? Об этих и других фактах рассказываем в нашем материале.

Павел Прилучный в 2014 году

Павел Прилучный в 2014 году

Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press

Профессиональный боксер

Павел родился в городе Шымкент в Казахстане и стал самым младшим ребенком в семье — у него есть старшие брат Сергей и сестра Елена. Отец будущего актера был боксером, а мама — хореографом. Отец настоял, чтобы сын, как и он, занимался боксом. Несмотря на то, что Прилучному-младшему этот вид спорта не нравился, он все-таки продолжал ходить на тренировки, чтобы не расстраивать родителей, и даже стал кандидатом в мастера спорта.

Позже Павел понял, что не зря занимался боксом, ведь ему не раз приходилось защищаться от хулиганов в суровые 90-е, а позже навыки помогли актеру уже в карьере. Известно, что он часто сам выполняет сложные трюки, отказываясь от помощи каскадеров.

Павел Прилучный

Павел Прилучный

Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press

Танцор и музыкант

А вот мама Павла хотела, чтобы он с ранних лет занимался творчеством. По этой причине мальчик танцевал в хореографическом кружке, а также посещал музыкальную школу, где обучался игре на фортепиано и скрипке. Правда, от этих занятий парень тоже не был в восторге.

Был разнорабочим

Когда Павлу было 13 лет, из жизни ушел его отец. Именно тогда он бросил бокс, танцы и музыку и стал подрабатывать, чтобы помогать матери. Вместе с друзьями парень мыл машины, покупал черепашек по 10 рублей и перепродавал по 30.

Когда Павел окончил школу, он переехал в Новосибирск, где поступил в театральное училище, а в свободное время подрабатывал грузчиком и курьером.

«Когда подрос, стал вести свадьбы, вечеринки, одно время в стриптиз-клубе выступал в качестве конферансье. Адское испытание для отрока, когда с ним в одной комнате 20 голых баб, которые ничего не стесняются...», — рассказывал Прилучный в интервью журналу «Караван историй».

Кстати, с тех пор он больше не ведет корпоративы и подобные мероприятия. Сколько бы денег не предложили актеру, он всегда отказывается.

Павел Прилучный на съемках сериала «Закрытая школа»

Павел Прилучный на съемках сериала «Закрытая школа»

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Первый успех

Переехав в Москву, Павел поступил в Школу-студию МХАТ, но был вынужден оставить учебу ради съемок. Актер не отступал от своей мечты и бегал на кастинги, отправлял всем анкеты и знакомился с кинематографистами. Один из первых важных проектов в творческой биографии актера — боевик «На игле».

После выхода киноленты Прилучный понял, что сможет добиться успеха. На память о своем первом главном герое по имени Док он сделал татуировку на шее. Кстати, деньги, которые актер получил за участие в создании фильма, он потратил на машину. Именно на ней Прилучный иногда подрабатывал таксистом.

А дальше была «Закрытая школа», которая закрепила за Павлом звание одного из самых лучших и талантливых современных актеров. После выхода сериала, как говорится, карьера актера пошла в гору.

Изменения во внешности

Лишь одно не устраивало Прилучного в то время — его немного оттопыренные уши. По мнению актера, с ними он казался менее брутальным и сильным мужчиной. Павел решился на пластическую операцию, которой остался доволен.

Хотя многие его поклонницы признавались, что до хирургического вмешательства он им нравился намного больше.

Павел Прилучный на презентации сериала «Союз спасения»

Павел Прилучный на презентации сериала «Союз спасения»

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

Возлюбленный голливудской актрисы

Еще в начале своей карьеры Павел познакомился с актрисой Никки Рид, известной многим по саге «Сумерки». Во время визита в Москву девушка посетила спектакль студентов Школы-студии МХАТ и была восхищена их игрой, особенно ей понравился Прилучный.

После постановки она сама подошла к нему, чтобы похвалить и пригласить на свидание. Правда, актер тогда перенес встречу, так как в назначенное время не мог увидеться с голливудской звездой. Несмотря на то, что Прилучный плохо говорил по-английски, а Рид совсем не знала русского, они общались на языке жестов и вскоре поняли, что влюблены.

Поговаривали, что именно из-за возлюбленной актер бросил Школу-студию МХАТ, желая переехать в Америку. А ведь повод был весомый — актриса предложила пожениться и даже сделала татуировку с фамилией бойфренда на запястье.

«Это была искренняя страсть, у нас случился бурный и, увы (или ура?), скоротечный роман. Я даже предложила ему слетать в Вегас и расписаться», — говорила Никки.

Павел позже рассказал, что она играла его чувствами, поэтому их роман был непродолжительным.

«Просто отношения на расстоянии обречены. Так и случилось: мы потерялись, когда я улетела на очередные съемки. По возвращении Павел не захотел продолжать эту болезненную и драматичную историю. Но я очень благодарна ему, ведь если бы не это прошлое, не случилось бы моего настоящего», — также добавила Рид.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Любовь с первого поцелуя

Зато свою любовь Павел встретил на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». По сюжету Прилучный и Муцениеце играли влюбленных, а во время поцелуя, который должен был быть в кадре, актер понял, что на самом деле испытывает чувства к своей партнерше.

Но Агата долго не обращала внимания на ухаживания коллеги, считая его взбалмошным молодым человеком. Кроме того, у нее тогда был возлюбленный, поэтому на первое предложение руки и сердца актриса ответила отказом. Однако Павел не желал отступать и вскоре добился ее расположения.

Через месяц после начала отношений влюбленные поженились. Причем изначально они просто собирались расписаться, но Прилучный решил сделать сюрприз для своей любимой и организовал торжество на вершине Останкинской телебашни.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премии Nika

Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премии Nika

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Семейные трудности

Еще во время брака Агата в нескольких интервью называла мужа тираном, отмечая, что он многое запрещает ей делать. Актриса также говорила, что у супруга очень сложный характер и после каждого скандала они чуть ли не бежали разводиться.

«Пришли домой — подрались. Били посуду. Паша кричал, что завтра же подаст на развод. Я молчу долго. Но когда совсем допекут — отвечу так, что мало не покажется. Слово за слово — и понеслось. Летят чашки и тарелки. В тот раз мы буквально разнесли съемную квартиру в Риге, даже дверь выбили. Наутро заметали следы, ремонтировали. Паша просил прощения: ну, что поделаешь, такой уж вспыльчивый», — рассказывала Муцениеце.

Отношения пары не раз заходили в тупик, но они все-таки находили в себе силы сохранить семью. Однако в 2020 году эта история завершилась. После развода Агата призналась, что стала чувствовать себя счастливой, а во время брака у нее упала самооценка: она не считала себя красивой и талантливой. Более того, муж постоянно говорил, что ей лучше заниматься домом и детьми, чем работать и сниматься в кино.

«В наших проблемах я винила себя. Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину», — отметила Агата.

Вскоре после расставания с Агатой Павла все чаще стали замечать в компании актрисы Мирославы Карпович, известной зрителям по сериалу «Папины дочки». Если сначала актер не комментировал их отношения, то в 2021 году намекнул, что они вместе.

Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Vadim Tarakanov / Global Look Press, @bugevuge