Работал грузчиком, хотел жениться на голливудской актрисе и другие интересные факты о Павле Прилучном

Профессиональный боксер

Павел родился в городе Шымкент в Казахстане и стал самым младшим ребенком в семье — у него есть старшие брат Сергей и сестра Елена. Отец будущего актера был боксером, а мама — хореографом. Отец настоял, чтобы сын, как и он, занимался боксом. Несмотря на то, что Прилучному-младшему этот вид спорта не нравился, он все-таки продолжал ходить на тренировки, чтобы не расстраивать родителей, и даже стал кандидатом в мастера спорта.

Позже Павел понял, что не зря занимался боксом, ведь ему не раз приходилось защищаться от хулиганов в суровые 90-е, а позже навыки помогли актеру уже в карьере. Известно, что он часто сам выполняет сложные трюки, отказываясь от помощи каскадеров.