Работал грузчиком, хотел жениться на голливудской актрисе и другие интересные факты о Павле Прилучном
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Фото: @bugevuge
Однако в начале 2020 года стало известно, что у Прилучного и его супруги, актрисы Агаты Муцениеце, было не все так гладко. Но ради детей они смогли оставить все обиды в прошлом. Почему на самом деле расстались актеры? Какие проблемы были в их семье? Об этих и других фактах рассказываем в нашем материале.
Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press
Профессиональный боксер
Павел родился в городе Шымкент в Казахстане и стал самым младшим ребенком в семье — у него есть старшие брат Сергей и сестра Елена. Отец будущего актера был боксером, а мама — хореографом. Отец настоял, чтобы сын, как и он, занимался боксом. Несмотря на то, что Прилучному-младшему этот вид спорта не нравился, он все-таки продолжал ходить на тренировки, чтобы не расстраивать родителей, и даже стал кандидатом в мастера спорта.
Позже Павел понял, что не зря занимался боксом, ведь ему не раз приходилось защищаться от хулиганов в суровые 90-е, а позже навыки помогли актеру уже в карьере. Известно, что он часто сам выполняет сложные трюки, отказываясь от помощи каскадеров.
Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press
Танцор и музыкант
А вот мама Павла хотела, чтобы он с ранних лет занимался творчеством. По этой причине мальчик танцевал в хореографическом кружке, а также посещал музыкальную школу, где обучался игре на фортепиано и скрипке. Правда, от этих занятий парень тоже не был в восторге.
Был разнорабочим
Когда Павлу было 13 лет, из жизни ушел его отец. Именно тогда он бросил бокс, танцы и музыку и стал подрабатывать, чтобы помогать матери. Вместе с друзьями парень мыл машины, покупал черепашек по 10 рублей и перепродавал по 30.
Когда Павел окончил школу, он переехал в Новосибирск, где поступил в театральное училище, а в свободное время подрабатывал грузчиком и курьером.
«Когда подрос, стал вести свадьбы, вечеринки, одно время в стриптиз-клубе выступал в качестве конферансье. Адское испытание для отрока, когда с ним в одной комнате 20 голых баб, которые ничего не стесняются...», — рассказывал Прилучный в интервью журналу «Караван историй».
Кстати, с тех пор он больше не ведет корпоративы и подобные мероприятия. Сколько бы денег не предложили актеру, он всегда отказывается.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press
Первый успех
Переехав в Москву, Павел поступил в Школу-студию МХАТ, но был вынужден оставить учебу ради съемок. Актер не отступал от своей мечты и бегал на кастинги, отправлял всем анкеты и знакомился с кинематографистами. Один из первых важных проектов в творческой биографии актера — боевик «На игле».
После выхода киноленты Прилучный понял, что сможет добиться успеха. На память о своем первом главном герое по имени Док он сделал татуировку на шее. Кстати, деньги, которые актер получил за участие в создании фильма, он потратил на машину. Именно на ней Прилучный иногда подрабатывал таксистом.
А дальше была «Закрытая школа», которая закрепила за Павлом звание одного из самых лучших и талантливых современных актеров. После выхода сериала, как говорится, карьера актера пошла в гору.
Изменения во внешности
Лишь одно не устраивало Прилучного в то время — его немного оттопыренные уши. По мнению актера, с ними он казался менее брутальным и сильным мужчиной. Павел решился на пластическую операцию, которой остался доволен.
Хотя многие его поклонницы признавались, что до хирургического вмешательства он им нравился намного больше.
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press
Возлюбленный голливудской актрисы
Еще в начале своей карьеры Павел познакомился с актрисой Никки Рид, известной многим по саге «Сумерки». Во время визита в Москву девушка посетила спектакль студентов Школы-студии МХАТ и была восхищена их игрой, особенно ей понравился Прилучный.
После постановки она сама подошла к нему, чтобы похвалить и пригласить на свидание. Правда, актер тогда перенес встречу, так как в назначенное время не мог увидеться с голливудской звездой. Несмотря на то, что Прилучный плохо говорил по-английски, а Рид совсем не знала русского, они общались на языке жестов и вскоре поняли, что влюблены.
Поговаривали, что именно из-за возлюбленной актер бросил Школу-студию МХАТ, желая переехать в Америку. А ведь повод был весомый — актриса предложила пожениться и даже сделала татуировку с фамилией бойфренда на запястье.
«Это была искренняя страсть, у нас случился бурный и, увы (или ура?), скоротечный роман. Я даже предложила ему слетать в Вегас и расписаться», — говорила Никки.
Павел позже рассказал, что она играла его чувствами, поэтому их роман был непродолжительным.
«Просто отношения на расстоянии обречены. Так и случилось: мы потерялись, когда я улетела на очередные съемки. По возвращении Павел не захотел продолжать эту болезненную и драматичную историю. Но я очень благодарна ему, ведь если бы не это прошлое, не случилось бы моего настоящего», — также добавила Рид.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press
Любовь с первого поцелуя
Зато свою любовь Павел встретил на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». По сюжету Прилучный и Муцениеце играли влюбленных, а во время поцелуя, который должен был быть в кадре, актер понял, что на самом деле испытывает чувства к своей партнерше.
Но Агата долго не обращала внимания на ухаживания коллеги, считая его взбалмошным молодым человеком. Кроме того, у нее тогда был возлюбленный, поэтому на первое предложение руки и сердца актриса ответила отказом. Однако Павел не желал отступать и вскоре добился ее расположения.
Через месяц после начала отношений влюбленные поженились. Причем изначально они просто собирались расписаться, но Прилучный решил сделать сюрприз для своей любимой и организовал торжество на вершине Останкинской телебашни.
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press
Семейные трудности
Еще во время брака Агата в нескольких интервью называла мужа тираном, отмечая, что он многое запрещает ей делать. Актриса также говорила, что у супруга очень сложный характер и после каждого скандала они чуть ли не бежали разводиться.
«Пришли домой — подрались. Били посуду. Паша кричал, что завтра же подаст на развод. Я молчу долго. Но когда совсем допекут — отвечу так, что мало не покажется. Слово за слово — и понеслось. Летят чашки и тарелки. В тот раз мы буквально разнесли съемную квартиру в Риге, даже дверь выбили. Наутро заметали следы, ремонтировали. Паша просил прощения: ну, что поделаешь, такой уж вспыльчивый», — рассказывала Муцениеце.
Отношения пары не раз заходили в тупик, но они все-таки находили в себе силы сохранить семью. Однако в 2020 году эта история завершилась. После развода Агата призналась, что стала чувствовать себя счастливой, а во время брака у нее упала самооценка: она не считала себя красивой и талантливой. Более того, муж постоянно говорил, что ей лучше заниматься домом и детьми, чем работать и сниматься в кино.
«В наших проблемах я винила себя. Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он, ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину», — отметила Агата.
Вскоре после расставания с Агатой Павла все чаще стали замечать в компании актрисы Мирославы Карпович, известной зрителям по сериалу «Папины дочки». Если сначала актер не комментировал их отношения, то в 2021 году намекнул, что они вместе.
Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Vadim Tarakanov / Global Look Press, @bugevuge