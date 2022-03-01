Работа вышибалой и стриптизером, «Оскар» и миллионные гонорары: факты о Хавьере Бардеме
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Фото: Getty Images
Хавьер Анхель Энсинас Бардем родился в актерской семье. Бабушка, дедушка, мама, дядя, брат и сестра Хавьера — все актеры. Известный испанский режиссер Хуан Антонио Бардем — дядя Хавьера.
Бардем рос в актерской атмосфере, много времени проводил в театре, в кино и на съемочных площадках, но сам себя в этой профессии не видел. Хавьер профессионально занимался регби и достиг высоких результатов в нем, а также увлекался живописью. Он даже учился в художественной школе, но позже потерял интерес к этому виду искусства.
Первую роль в кино Хавьер Бардем получил в 6 лет в телесериале «Плут».
В молодости актер работал вышибалой в клубе и стриптизером — аж целый день! Чтобы платить за обучение, Хавьер начал карьеру актера.
Фото: East News
Первым фильмом в карьере Бардема стала драма 1990 года «Возрасты Лулу», где начинающий актер снимался с матерью Пилар Бардем. На съемках Бардем познакомился с Пенелопой Крус. Игра молодого Хавьера так впечатлила режиссера Бигаса Луну, что он позвал его сниматься еще в одном своем фильме «Ветчина, ветчина», а после в еще одном «Золотые яйца».
Фото: East News
Актер называет себя агностиком, верящим не в бога, а в Аль Пачино.
Бардем обладатель всевозможных престижных профессиональных премий: «Сезар», «Гойя», Серебряная раковина кинофестиваля в Сан-Себастьяне, Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль Венецианского кинофестиваля, «Сатурн», «Золотой глобус» и, конечно, «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Старикам тут не место».
Фото: East News
Самые известные фильмы с участием Хавьера Бардема: «Старикам тут не место», «Море внутри», «Призраки Гойи», «мама!», «Эскобар», «Вики, Кристина, Барселона».
Бардем отказывался играть роль маньяка и наемного убийцы Антона Чигура в фильме братьев Коэн «Старикам тут не место», потому что не переносит насилия. Также как аргумент он приводил плохое знание на то время английского языка. Но режиссеры все же уговорили его присоединиться к проекту. И роль принесла Хавьеру самую престижную награду в киноиндустрии.
Бардем — один из самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде. За художественные фильмы он получает по несколько миллионов долларов, а за съемки в одном эпизоде рейтингового сериала — от 1,2 млн долларов.
Фото: East News
Хавьер Бардем уже 15 лет счастлив с Пенелопой Крус. Их роман начался в 2007-м после съемок в фильме «Вики Кристина Барселона», хотя знакомы они были задолго до этого. Их первая встреча случилась в 1991-м, когда ему было 22 года, а ей — всего 17. В одном из интервью Пенелопа рассказывала, что Хавьер произвел на нее впечатление, но романе речи не шло.
У Бардема был 10-летний роман с переводчиком Кристиной Пэйлз, но до свадьбы дело не дошло.
И в 2010 году, через три года после начала отношений, Хавьер Бардем и Пенелопа Крус поженились. У пары есть сын Леонардо и дочь Луна. Актеры стараются скрывать детей от посторонних глаз. И все же семейство периодически попадает в объективы камер папарацци.
Фото: East News
Бардем не водит машину, предпочитает пешие прогулки. За руль он садится только на съемках.
На все комплименты о внешности он улыбается в ответ. Секс-символом Бардем называет Брэда Питта, а о себе отзывается как о человеке с внешностью, которая не требует вмешательств.
С января 2018 года Бардем — активист Greenpeace, выступающий в защиту Антарктиды. В Instagram-аккаунте актера есть множество фото и видео с заснеженного континента.
Фото: Getty Images, East news, кадры фильмов, Kinopoisk.ru