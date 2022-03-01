Работа вышибалой и стриптизером, «Оскар» и миллионные гонорары: факты о Хавьере Бардеме

Хавьер Анхель Энсинас Бардем родился в актерской семье. Бабушка, дедушка, мама, дядя, брат и сестра Хавьера — все актеры. Известный испанский режиссер Хуан Антонио Бардем — дядя Хавьера.

Бардем рос в актерской атмосфере, много времени проводил в театре, в кино и на съемочных площадках, но сам себя в этой профессии не видел. Хавьер профессионально занимался регби и достиг высоких результатов в нем, а также увлекался живописью. Он даже учился в художественной школе, но позже потерял интерес к этому виду искусства.

Первую роль в кино Хавьер Бардем получил в 6 лет в телесериале «Плут».

В молодости актер работал вышибалой в клубе и стриптизером — аж целый день! Чтобы платить за обучение, Хавьер начал карьеру актера.