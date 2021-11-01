Работа нянькой, эпизодические роли: чем знаменит и как живет брат Анджелины Джоли — ее копия
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Фото: Getty Images
Джеймс Хейвен Войт родился 11 мая 1973 года в Лос-Анджелесе в актерской семье. Его отец — обладатель «Оскара» за фильм 1979 года «Возвращение домой» Джон Войт, мать — талантливая, но не реализовавшая себя актриса Маршелин Бертран.
Семья распалась, когда дети были совсем маленькими. Джон успешно строил актерскую карьеру (он сыграл в 102 фильмах), а Маршелин отказалась от амбиций, чтобы посвятить себя дочери и сыну. Кстати, именно мать дала детям необычные двойные имена — Анджелина Джоли (в переводе с французского — «радостная», «прекрасная») и Джеймс Хейвен (с англ. heaven — «небеса»).
Фото: East News
Маршелин Бертран переехала с детьми в пригород Нью-Йорка и полностью растворилась в воспитании наследников, не предпринимая активных попыток сниматься в кино. Когда Джеймсу было 13 лет, семья вновь вернулась в Лос-Анджелес. Здесь брат с сестрой пошли учиться в престижные школы.
Анджелина была невероятно близка с матерью, да и Джеймс тоже. Он всегда говорил о ней как о самом мягком и добром человеке, которого ему приходилось знать. А с отцом отношения у брата с сестрой не заладились. Став взрослее, они поняли, что он не уделяет им должного внимания, что всегда был поглощен только собственной персоной и карьерой.
И как только Анджелина и Джеймс стали делать первые шаги к известности, они официально отказались от фамилии Войт. Вторые имена заменили им отеческую фамилию.
Фото: Roger Karnbad/Michelson/ Global Look press
После школы Джеймс окончил киношколу Университета Южной Калифорнии. В то время он получил премию Джорджа Лукаса за лучший студенческий фильм. А вскоре он стал работать директором сестры, которая стала сниматься в Голливуде.
Стоит отметить, что отношения Джеймса и Энджи всегда были теплыми и доверительными. Долгое время он был самым важным мужчиной в ее жизни: всегда сопровождал на светских тусовках, вел ее дела. А когда знаменитая сестра стала «обрастать» детьми, с радостью переквалифицировался в няньку. Хейвен помогал Джоли с воспитанием наследников и даже жил с ней в одном доме, пока племянники были маленькими.
Но Джеймс до того, как стать дядей, успел сняться в нескольких фильмах. Его дебют на большом экране состоялся в 1998-м после премьеры ленты «Джиа», где его сестре досталась главная роль. В том же году вышла «Адская кухня», где брат с сестрой вновь играли вместе. В 2001-м он мелькнул в «Соблазне» с Анджелиной Джоли и Антонио Бандерасом в главных ролях.
Фильмография Джеймса, в отличие от послужного списка его родственников, весьма скромная — всего 15 проектов. Кстати, снимался он и в «Бале монстров», где играл его второй зять Билли Боб Торнтон.
В 2005 году Джеймс Хейвен начал продюсерскую деятельность. Его дебютный фильм «Труделл» получил награды кинофестивалей «Сандэнс» и «Трайбека» и выиграл спецприз жюри за лучшую документальную картину на Международном кинофестивале в Сиэтле. Год спустя брат Анджелины Джоли стал исполнительным продюсером лос-анджелесского кинофестиваля Artivist, в рамках которого показывают картины о проблемах прав человека, животных и защите окружающей среды.
Фото: Getty Images
В 2000 году на церемонии вручения премии «Оскар» разразился скандал. Получив заветную статуэтку за лучшую роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь», Энджи в порыве эмоций поцеловала брата в губы. Это увидели миллионы зрителей шоу. И тут же понеслось: брата и сестру стали обвинять в порочной связи. Тогда Джеймс заявил, что это был невинный поцелуй. Анджелина тоже прокомментировала событие: «Это был обычный поцелуй, не французский. А нормальные отношения всегда можно опошлить больной фантазией».
Известно, что на церемонию Джеймс и Энджи приехали из больницы, где оказалась их больная раком мать. Маршелин Бертран в этот же день перенесла первый курс химиотерапии.
Несмотря на усилия врачей и семьи, Маршелин Бертран умерла в январе 2007 года. Смерть близкого человека окончательно примирила брата и сестру с отцом Джоном Войтом (за несколько лет до этого Энджи снялась с родителем в «Ларе Крофт»).
Несколько лет назад в отношениях Анджелины и Джеймса произошел раскол. Во время бракоразводного процесса сестры с Брэдом Питтом и их постоянных тяжб по поводу опеки над шестерыми детьми Хейвен заявил, что в суде даст показания в пользу экс-зятя. Свое решение он аргументировал тем, что Энджи всеми силами пытается лишить отца общения с детьми, а это неправильно.
Фото: F. Sadou/ Global Look press
К слову, эту же позицию занял и отец Джоли.
И после этого пути брата с сестрой разошлись. Они перестали вместе появляться на публике, да и просто видеться. Но, ради справедливости, скажем, что Джеймс Хейвен не стремится вести такую же публичную жизнь, как его сестра-мегазвезда.
Про личную жизнь продюсера известно немного. Изредка он приходит на кинофестивали с разными спутницами, но он точно не был женат. Нет, по официальным данным, у него и своих детей.
Поговаривают, что причиной жизни холостяка стала именно Энджи. Якобы она не одобрила ни одну кандидатуру девушки, претендующую на руку и сердца Джеймса. Сама же Джоли замужем успела побывать трижды.
В последние годы Хейвен стал верующим человеком и часто посещать церковь.
Наладятся ли отношения некогда самых близких людей, покажет время...
Фото: Getty Images, F. Sadou, Sonia Moskowitz, Birdie Thompson, Sharon Neetles, Henry McGee, Roger Karnbad/Michelson/ Global Look press, East News