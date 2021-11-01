Работа нянькой, эпизодические роли: чем знаменит и как живет брат Анджелины Джоли — ее копия

После школы Джеймс окончил киношколу Университета Южной Калифорнии. В то время он получил премию Джорджа Лукаса за лучший студенческий фильм. А вскоре он стал работать директором сестры, которая стала сниматься в Голливуде.

Стоит отметить, что отношения Джеймса и Энджи всегда были теплыми и доверительными. Долгое время он был самым важным мужчиной в ее жизни: всегда сопровождал на светских тусовках, вел ее дела. А когда знаменитая сестра стала «обрастать» детьми, с радостью переквалифицировался в няньку. Хейвен помогал Джоли с воспитанием наследников и даже жил с ней в одном доме, пока племянники были маленькими.

Но Джеймс до того, как стать дядей, успел сняться в нескольких фильмах. Его дебют на большом экране состоялся в 1998-м после премьеры ленты «Джиа», где его сестре досталась главная роль. В том же году вышла «Адская кухня», где брат с сестрой вновь играли вместе. В 2001-м он мелькнул в «Соблазне» с Анджелиной Джоли и Антонио Бандерасом в главных ролях.

Фильмография Джеймса, в отличие от послужного списка его родственников, весьма скромная — всего 15 проектов. Кстати, снимался он и в «Бале монстров», где играл его второй зять Билли Боб Торнтон.