30 июля вся Россия будет отмечать День Военно-Морского Флота

Сегодня, не дождавшись праздника, Анна Семенович решила заранее поздравить всех моряков. В честь этого певица опубликовала серию снимков, на которых предстала в образе сексуальной морячки. Обтягивающее платье-тельняшка, внушительный бюст и длинные ноги стали отличным «подарком» военнослужащим.

«Дорогие мои, накануне праздника в ленте уже много людей в тельняшках. Так что пусть и заранее, но поздравляю моряков и их близких с наступающим, благодаря вам и мощи российского ВМФ мы можем по-настоящему гордиться страной! Здоровья вам, счастья и семь футов под килем!», - написала Семенович.

Поклонники остались в восторге от этого образа и буквально осыпали Анну комплиментами: «Очаровательная, Анюта!», «Бомба», «Какая вы очаровательная и красивая !», «Такая ты классная и сексуальная женщина )», «Вот это размерчик», «Аня, Вы девушка-мечта. Первое фото нужно на постер, как идеал к которому стоит стремиться», «Настоящая морячка»

Фото: instagram.com