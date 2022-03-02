Пятеро детей, секретный язык общения с друзьями — интересные факты о Михаиле Пореченкове

Михаил Пореченков родился в Ленинграде, но до 5 лет жил с бабушкой в Псковской области. Она не всегда могла справиться с шалостями мальчишки, который то убегал на сенокос, то придумывал другие развлечения. Поэтому бабушка иногда прибегала к крайним мерам, например, привязывала его к ножке стола.

Школьные годы будущий актер провел в Польше с родителями. Там он учился в варшавской школе-интернате. Затем семья оказалась в Эстонии, здесь парень поступил учиться в Таллинское высшее военно-политическое строительное училище.