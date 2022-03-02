Пятеро детей, секретный язык общения с друзьями — интересные факты о Михаиле Пореченкове
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Фото: Starface
Михаил Пореченков родился в Ленинграде, но до 5 лет жил с бабушкой в Псковской области. Она не всегда могла справиться с шалостями мальчишки, который то убегал на сенокос, то придумывал другие развлечения. Поэтому бабушка иногда прибегала к крайним мерам, например, привязывала его к ножке стола.
Школьные годы будущий актер провел в Польше с родителями. Там он учился в варшавской школе-интернате. Затем семья оказалась в Эстонии, здесь парень поступил учиться в Таллинское высшее военно-политическое строительное училище.
Но диплом Пореченков так и не получил. По одной версии, за 10 дней до выпуска его выгнали из училища за нарушение дисциплины, по другой — он бросил обучение сам.
Обучение в училище Пореченкову зачли как службу в армии, в стройбате.
Кстати, непослушанием Миша отличался и во время посещения детского сада. Из-за чего воспитатели постоянно проводили беседы с его родителями.
После армии Михаил работал в багетной мастерской.
Стать актером Пореченков решился не сразу. Но когда определился с профессией, поступил на курс Армена Джигарханяна во ВГИК, но не доучился. А в 1991-м он поступил в ЛГИТМиК (сейчас Российский государственный институт сценических искусств) на курс Вениамина Фильштинского.
В кино Пореченков дебютировал в 1994 году в фильме «Колесо любви», где сыграл юношу по вызову. Всего на счету актера больше 100 ролей.
Фото: Starface
Михаил Пореченков отец пятерых детей. Старшего сына Владимира в 1986 году Пореченкову родила гражданская жена Ирина Любимцева. Любимая женщина актера умерла, когда их сыну было всего 6 лет. Пореченков расстался с девушкой, как только она сообщила ему о беременности. С сыном актер встретился, когда Владимиру было уже 19 лет.
Первой официальной супругой Пореченкова стала переводчик и предприниматель Екатерина, с которой артиста познакомил Владимир Шевельков. Михаил и Екатерина прожили в браке совсем недолго, у них есть дочь Варвара.
Уже больше 20 лет Михаил Пореченков счастлив со второй женой Ольгой, с которой растит троих детей Михаила, Марию и Петра. Супругу артист называет идеальной женщиной, о которой мечтал всю жизнь.
Фото: Starface
С юности Пореченков занимается боксом. Подходящая физическая форма и многолетние занятия спортом сыграли на руку во время съемок в фильме «Поддубный».
Со студенческой скамьи актер дружит с Константином Хабенским и Михаилом Трухиным. Между собой они разговаривают на шуточном языке, который посторонние не понимают.
Фото: Kinopoisk.ru
С 2017 года актер является президентом фестиваля нового российского кино «Горький fest». В 2019 году Михаилу Пореченкову присвоили звание народного артиста России.
Фото: Instagram, Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov, Gennadii Usoev/ Global Look press, Starface