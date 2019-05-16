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Прыщи, жирный блекс, морщины и шрамы: Кендалл Дженнер, Бритни Спирс и другие звезды с проблемной кожей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кендалл Дженнер

Фото: Getty
Знаменитости кажутся миллионам поклонников и даже критиков почти идеальными, однако и у них есть недостатки. Фотошоп, профессиональные ретушеры и различные ухищрения помогают им скрыть свои несовершенства. Давайте перестанем комплексовать и наивно восхищаться звездами, у которых бывают и прыщи, и морщины, и шрамы, и жирный блеск на коже. Ни в коем случае не хотим никого обидеть, просто отмечаем, что настоящая красота — это в том числе и недостатки.

Фото: Eastnews

Кендалл Дженнер оказалась в центре скандала в начале этого года. Модель стала лицом косметического бренда и рекламировала средство от прыщей. Но дело в том, что избавилась от высыпаний на коже Кендалл благодаря стараниям известного голливудского дерматолога Кристи Кидд. В общем, поддерживать себя в форме Кендалл удалось только с помощью персонального лечения.

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Руби Роуз

Фото: Instagram

Белла Торн и Руби Роуз не скрывают, что долго, упорно и безрезультатно борются с прыщами. «Эти прыщи мои. Да, это отстой… Но я не понимаю, почему это так всех волнует. Я такой же человек, как и вы. Высыпания могут быть у каждого. Мой дерматолог объяснила мне, что причина прыщей — бактерии, которые живут на телефоне, и не очень чистые наволочки в отелях», — заявила Роуз в Instagram и показала, как выглядит без макияжа и фильтров.

Фото: Globallookpress / Face to face

Звезда сериала «Игры престолов» Эмилия Клар зарабатывает миллионы, однако, судя по всему, на косметологов не тратится. Обожаем Эмилию, ее актерский талант и непосредственность, но все-таки себя надо беречь — столько морщин на лбу в 32 года?!

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Фото: Global Look Press / Debby Wong

Королева многослойного макияжа Ким Кардашьян недавно призналась, что за «тоннами» косметики прячет следы от псориаза. «Псориаз — это боль», — написала она и пояснила, что пытается бороться с болезнью с помощью лекарств и солярия.

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Эль Фаннинг

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson

Эль Фаннинг и Виктория Бекхэм тщательно следят за своей внешностью и делятся с поклонниками секретами красоты, вот только с жирным блеском лица почему-то справиться не в силах.

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Кейт Мосс

Фото: Global Look Press / Richard Goldschmidt

Кейт Мосс, Бритни Спирс и Линдси Лохан известны не только своими карьерными достижениями, но и вредными привычками. Пагубные пристрастия девушек заметно отразились на их коже, недостатки которой видно во всей красе на снимках папарацци.

Руби Роуз

Текст: Роман Страстный

Фото: getty, eastnews, instagram, twitter, globallookpress

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