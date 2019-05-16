Прыщи, жирный блекс, морщины и шрамы: Кендалл Дженнер, Бритни Спирс и другие звезды с проблемной кожей

Фото: Eastnews
Кендалл Дженнер оказалась в центре скандала в начале этого года. Модель стала лицом косметического бренда и рекламировала средство от прыщей. Но дело в том, что избавилась от высыпаний на коже Кендалл благодаря стараниям известного голливудского дерматолога Кристи Кидд. В общем, поддерживать себя в форме Кендалл удалось только с помощью персонального лечения.
Белла Торн и Руби Роуз не скрывают, что долго, упорно и безрезультатно борются с прыщами. «Эти прыщи мои. Да, это отстой… Но я не понимаю, почему это так всех волнует. Я такой же человек, как и вы. Высыпания могут быть у каждого. Мой дерматолог объяснила мне, что причина прыщей — бактерии, которые живут на телефоне, и не очень чистые наволочки в отелях», — заявила Роуз в Instagram и показала, как выглядит без макияжа и фильтров.
Фото: Globallookpress / Face to face
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Руби Роуз
Текст: Роман Страстный
Фото: getty, eastnews, instagram, twitter, globallookpress
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