Прыщи, жирный блекс, морщины и шрамы: Кендалл Дженнер, Бритни Спирс и другие звезды с проблемной кожей

Белла Торн и Руби Роуз не скрывают, что долго, упорно и безрезультатно борются с прыщами. «Эти прыщи мои. Да, это отстой… Но я не понимаю, почему это так всех волнует. Я такой же человек, как и вы. Высыпания могут быть у каждого. Мой дерматолог объяснила мне, что причина прыщей — бактерии, которые живут на телефоне, и не очень чистые наволочки в отелях», — заявила Роуз в Instagram и показала, как выглядит без макияжа и фильтров.