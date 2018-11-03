Прозрачный топ с лосинами, платье-«рыболовная сетка» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Анна Седокова уже не первый месяц пишет пронзительные посты в Instagram о том, как ей не хватает любимого мужчины рядом и как ей одиноко. Наряды певицы, находящейся в активном поиске, тем временем становятся все откровеннее. На премьеру фильма «Богемская рапсодия» Анна пришла в крохотном куске кружева вместо топа и распахнутом пиджаке.

Алина Крюкова