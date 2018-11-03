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Прозрачный топ с лосинами, платье-«рыболовная сетка» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джоджо

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Перед кинопремьерами, различными презентациями, церемониями и другими светскими мероприятиями звезды обычно наряжаются, стараются быть во всеоружии и выглядеть на все сто, вот только получается это не всегда и не у всех. Прошедшая неделя не стала исключением.

Джоджо

Джоджо стала самой эффектной девушкой на красной дорожке одной из кинопремьер прошедшей недели. Вот только привлекала внимание певица не стильным нарядом, а нелепой и вызывающей одеждой: странноватым прозрачным топом с пышными сборками на рукавах в сочетании с лосинами, впившимися в попу, и золотыми босоножками стритизерши.

Мишель Родригес

Домашний вариант наряда Джоджо на той же премьере продемонстрировала Мишель Родригес, помимо прочего утеплившаяся сомнительного вида гетрами.

Леди Виктория Харви

Леди Виктория Харви известна своей неутомимой страстью к обнажению и почти на всех светских мероприятиях, как правило, выглядит слегка одетой. Очередная кинопремьера не стала исключением.

Рита Ора

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Рита Ора тем временем продолжает выходить в свет и выступать в неудачных нарядах. На одном из мероприятий прошедшей недели певица появилась в балахонистом комбинезоне, который смотрелся плохо и на дорожке, и на сцене.

Анна Седокова

Анна Седокова уже не первый месяц пишет пронзительные посты в Instagram о том, как ей не хватает любимого мужчины рядом и как ей одиноко. Наряды певицы, находящейся в активном поиске, тем временем становятся все откровеннее. На премьеру фильма «Богемская рапсодия» Анна пришла в крохотном куске кружева вместо топа и распахнутом пиджаке.

Алина Крюкова

Рюши, прозрачные вставки, «горошек», блестящие колготки... Алина Крюкова немного перестаралась, наряжаясь на презентацию ювелирного бренда.

Елена Захарова

Не знаем, где Елена Захарова нашла это розовое платье, но советуем ей больше там ничего не покупать.

Елена Подкаминская

Елена Подкаминская, в отличие от других девушек ювелирной презентации, решила ради выхода в свет не наряжаться и выглядела так, как будто только что приехала с дачи, где жарила шашлыки и убирала осенние листья.

Ясмина Муратович

Ничего не имеем против наряда Ясмины Муратович, но узкие кожаные брюки так сильно подчеркнули ее чрезмерную худобу, что за здоровье модели нам стало действительно страшно. Да и смотрятся ноги-спички так себе.

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян выбрала неудачный костюм, прибавившей ей лишние килограммы. Особенно не угадала Маргарита с длинной брюк, явно не подходящих для ее роста.

Больше фотографий модных провалов звезд на прошедшей неделе смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: starface, globallookpress, пресс-служба

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