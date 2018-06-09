Прозрачный халат, кожаный топ и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Ольга Бузова, как и всегда, продемонстрировала легкий способ оказаться в центре внимания. Певица и телеведущая надела платье, в котором было видно, что на ней нет нижнего белья. Мало того, что платье так себе, еще и соблазнительного белья не было.

Регина Тодоренко