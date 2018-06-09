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Прозрачный халат, кожаный топ и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Диана Арбенина

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Наши звезды в очередной раз доказали, что показывать больше не значит выглядеть лучше. Мы закрывали глаза руками, когда видели все эти нелепые прозрачные халаты и юбки. Зачем?! Девушки, вы можете лучше!

Юлия Волкова

Бывшая дерзкая солистка скандальной группы «Тату» Юлия Волкова больше не поет эмоциональные песни в белой обтягивающей майке, зато демонстрирует себя во всей красе в прозрачном халатике. В таком виде певица появилась на вручении модной премии, где показала, как можно измениться за несколько лет.

Диана Арбенина

У Дианы Арбениной явно наступил творческий кризис. Уже не в первый раз за последнее время мы видим певицу в странных и очень откровенных нарядах. Трусы под прозрачными лоскутами ткани, кожаный топ, сапоги в цветочек... Пора остановиться.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева находится в поиске собственного стиля после ухода из группы «ВИА Гра», Певица пытается выглядеть одновренно модно, нестандартно, сдержанно ии сексуально. Но кожаные штаны с бахромой до щиколоток и прозрачная блузка определенно стали не лучшим модным решением.

Мария Погребняк

Мария Погребняк решила стать дизайнером и делать вещи, которые хотела бы носить сама. Странное серое платье с разрезом и куском ткани на груди носить мы не рекомендуем.

Слава

Ничего не имеем против расслабленного стиля, но то, в чем пришла на вручение музыкальной премии Слава, вызывает вопросы... Лучше бы певица надела футболку и джинсы, чем это странное платье с рюшами.

Ольга Бузова

Ольга Бузова, как и всегда, продемонстрировала легкий способ оказаться в центре внимания. Певица и телеведущая надела платье, в котором было видно, что на ней нет нижнего белья. Мало того, что платье так себе, еще и соблазнительного белья не было.

Регина Тодоренко

От Регины Тодоренко мы такого не ожидали. Нелепое ультраминиплатье и ботфорты-чулки?! Скорее всего экс-ведущая популярного шоу «Орел и решка» так решила посмеяться над стилем 90-х и современными звезами, которые в них застряли. По крайней мере, надеемся на это.

Рианна

Рианна, в отличие от наших звезд, решила скрыть фигуру от посторонних глаз. На премьеру фильма «8 подруг Оушена», в котором она снялась, певица пришла не в самом удачном платье, похожем на наряд потолстевшей красотки, пытающейся скрыть лишние килограммы.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй то ли ждет ребенка и скрывет это под объемными нарядами, то ли увлеклась стилем «баба на чайнике», с помощью которого легко скрыть лишние килограммы и неидеальную талию.

Сара Полсон

Сара Полсон нарядилась ярким синтетическим попугаем. Вот так красивая женщина очень легко превращается в нелепое создание.

Фото: globallookpress, пресс-служба

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