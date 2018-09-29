Прозрачное платье с «бабушкиными» панталонами, ногти в стразах и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Мередит Хагнер
Обычно двушки надевают прозрачные наряды, чтобы казать соблазнительнее. Но о чем думала Мередит Хагнер, когда выходила на красную дорожку в этом похожем на салфетки платье, надетом на странный топ и «бабушкины» пантолоны непонятного оттенка?!
Синтия Эриво
Вызывающее декольте до пупка, синтетические дреды и накладные когти в стразах. Синтия Эриво и правда пыталась всем этим кого-нибудь соблазнить?
Дебора Кауфман
Комбинезон Деборы Кауфман на красной дорожке смотрелся довольно странно. Кроме того, для выхода в свет актрисе не помешало бы сделать укладку и макияж.
Алена Водонаева и Регина Тодоренко
Алена Водонаева и Регина Тодоренко на красной дорожке вместе выглядели как полная катастрофа. Первая смотрелась так, как будто забыла надеть юбку или штаны, а вторая пока явно не научилась удачно выбирать наряды для беременных.
Ирина Рахманова
Не знаем, от кого пряталась Ирина Рахманова, но в этих огромных штанах мы ее еле заметили. Что это вообще было такое?
Гвендолин Кристи
Одна из звезд популярного сериала «Великолепный век» Гвендолин Кристи вот уже не первый год пытается покорить красные дорожки и выглядеть эффектно на светских мероприятиях. Получается пока так себе. Во-первых, этот пижамный костюм Гвендолин даже не подходит по размеру.
Тони Гаррн
В пижамке рещила выйти в свет на прошедшей неделе модель Тони Гаррн. Получилось слишком вызывающе с расстегнутым верхом, особенно учитывая то, что дело было на довольно официальном балу в Монако с участием к няза Альбера.
Чести Бальестерос
Платье Чести Бальестерос, судя по крою, шил пьяный портной. Осторожно, когда будете смотреть на этот модный «шедевр», вас может укачать.
Майя Прицессин
Майя Прицессин эффектно слилась с красной дорожкой в своем странном «дырявом» платье и ботфортах-колготках.
Нина Петри
Нина Петри то ли одевалась в темноте, то ли лет двадцать не следит за модными тенденциями и давно потеряла утюг. Розовая мятая кофточка, мини-юбка хищной расцветки, короткая кожанка и замшевые сапоги с широкими голенищами... Нина, полиция моды уже выезжает за вами.
Фото: пресс-служба, globallookpress