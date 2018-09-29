Прозрачное платье с «бабушкиными» панталонами, ногти в стразах и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Одна из звезд популярного сериала «Великолепный век» Гвендолин Кристи вот уже не первый год пытается покорить красные дорожки и выглядеть эффектно на светских мероприятиях. Получается пока так себе. Во-первых, этот пижамный костюм Гвендолин даже не подходит по размеру.

Тони Гаррн