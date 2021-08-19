Придирчивая Энн Хэтэуэй, скандальный Шон Пенн и другие знаменитости со скверным характером

Они могут закатить скандал из-за неправильной температуры блюда в ресторане, потребовать переписать сценарий так, как хочется им, устроить драку в людном месте.

Кто же они, знаменитости со скверным характером или с маленькими недостатками?

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес не замечена в скандалах, провокационном поведении на публике, но у нее есть один недостаток, доставляющий массу неприятностей организаторам мероприятий.