Придирчивая Энн Хэтэуэй, скандальный Шон Пенн и другие знаменитости со скверным характером

Фото и видео: Instagram, кадры фильма «Таинственная река», East News, Getty Images, Sonia Moskowitz, MGM, Lev Radin, Nancy Kaszerman, AUG/face to face, ImagePressAgency/face to face, face to face, Hfpa, Birdie Thompson, Frederic Kern/Geisler-Fotopress/ Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram