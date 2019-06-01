Прибавляющее десять лет платье, уродующие фигуру джинсы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Брайс Даллас Ховард
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Брайс Даллас Ховард в начале марта исполнилось 38 лет. Актриса на днях вышла в свет в очень неудачном платье, в сочетании с укладкой прибавившем ей лет десять. Стоило ли так «наряжаться»?
Бизи Филиппс
Фото: Global Look Press / Faye Sadou/AdMedia
Бизи Филиппс поддержала Брайс Даллас Ховард и тоже выбрала не самое удачное платье, которое и визуально прибавило ей и несколько килограммов, и несколько лет. Так себе выбор.
Колльен Ульмен-Фернендес
Фото: Globallookpress / dpa
Колльен Ульмен-Фернендес решила изуродовать фигуру джинсами не самого удачно кроя. У нее получилось!
Шанина Шейк
Фото: Globallookpress / dpa
За «голые» платья на минувшей неделе отвечала Шанина Шейк. Получилось слишком откровенно, неинтересно и вызывающе. Тот случай, когда в прекрасной девушке совершенно не было загадки.
Шейлин Вудли
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Любим Шейлин Вудли и сериал «Большая маленькая ложь», новый сезон которого она представила на минувшей неделе. Поэтому желаем ей одеваться более классно, элегантно и подчеркивать роскошную фигуру достойно.
Милла Йовович
Милла Йовович не стесняется маленького бюста и поступает правильно — фигура актрисы всегда выглядеть девичьей. Вот только зачем было надевать платье, сплющившее грудь?
Эльза Хоск
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В номинации «Чудо в перьях» на минувшей неделе победила модель Эльза Хоск, выход в свет которой нас не впечатлил.
Кристен Риттер
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Если вы ищете неудачное платье для выхода в свет во время беременности, то берите пример с Кристен Риттер.
Кэрол Кейн
Фото: Global Look Press / Faye Sadou/AdMedia
Пока одни девушки показывали себя во всей красе в «голых» платьях, Кэрол Кейн продемонстрировала другую крайность. Напоминаем, что глухое черное бесформенное платье в пол — это далеко не самое удачное решение, если вы хотите выглядеть элегантно, скромно и скрыть недостатки фигуры.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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