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Прибавляющее десять лет платье, уродующие фигуру джинсы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Брайс Даллас Ховард

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На минувшей неделе девушки в очередной раз доказали, что неудачные наряды могут состарить, испортить, сделать смешной, нелепой, в целом и общем просто испортить — даже очень и очень симпатичную даму. Смотрите — и не делайте такие ошибки.

Брайс Даллас Ховард

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Брайс Даллас Ховард в начале марта исполнилось 38 лет. Актриса на днях вышла в свет в очень неудачном платье, в сочетании с укладкой прибавившем ей лет десять. Стоило ли так «наряжаться»?

Бизи Филиппс

Фото: Global Look Press / Faye Sadou/AdMedia

Бизи Филиппс поддержала Брайс Даллас Ховард и тоже выбрала не самое удачное платье, которое и визуально прибавило ей и несколько килограммов, и несколько лет. Так себе выбор.

Колльен Ульмен-Фернендес

Фото: Globallookpress / dpa

Колльен Ульмен-Фернендес решила изуродовать фигуру джинсами не самого удачно кроя. У нее получилось!

Шанина Шейк

Фото: Globallookpress / dpa

За «голые» платья на минувшей неделе отвечала Шанина Шейк. Получилось слишком откровенно, неинтересно и вызывающе. Тот случай, когда в прекрасной девушке совершенно не было загадки.

Шейлин Вудли

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Любим Шейлин Вудли и сериал «Большая маленькая ложь», новый сезон которого она представила на минувшей неделе. Поэтому желаем ей одеваться более классно, элегантно и подчеркивать роскошную фигуру достойно.

Милла Йовович

Милла Йовович не стесняется маленького бюста и поступает правильно — фигура актрисы всегда выглядеть девичьей. Вот только зачем было надевать платье, сплющившее грудь?

Эльза Хоск

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В номинации «Чудо в перьях» на минувшей неделе победила модель Эльза Хоск, выход в свет которой нас не впечатлил.

Кристен Риттер

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Если вы ищете неудачное платье для выхода в свет во время беременности, то берите пример с Кристен Риттер.

Кэрол Кейн

Фото: Global Look Press / Faye Sadou/AdMedia

Пока одни девушки показывали себя во всей красе в «голых» платьях, Кэрол Кейн продемонстрировала другую крайность. Напоминаем, что глухое черное бесформенное платье в пол — это далеко не самое удачное решение, если вы хотите выглядеть элегантно, скромно и скрыть недостатки фигуры.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

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